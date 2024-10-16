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▲透過這些具生命力的食材，讓他塵封的味蕾變得敏銳，這個意外收穫，埋下他開啟第二人生的種子。（圖／電農提供）

▲因為蔬菜箱在電商平台銷售得利，佘承洲想瞭解更多運用電商銷售農產品的細節，進而從陳珊宇口中得知農業部的「電農培訓及輔導專案管理計畫」，便馬上報名。（圖／電農提供）

「我是個不需要鬧鐘的人，每天醒來的時間一定是5點半。」成長在新竹關西的佘承洲，退伍就進入新竹科技園區，一待25年，在半導體產業擔任測試主管，負責三個廠上百名員工，年薪至少兩百萬，「但我每天都做一樣的事，一年365天，天天都一樣。」。佘承洲聊起當時每天起床後，６點多打開電腦看機台狀況，7點半晨會，８點半日會，接著到現場巡視、稽核或跟廠商開會，下午４點半晚班會議跟日班交接，晚上７點半跟輪班開會，一路上班到晚上10點離開，「包含六日，每天都做一樣的事，太深刻了！那已經刻在我腦袋裡面。」，他詳細羅列當時上班行程，彷彿一切只是昨天的事。有段時間，市場上持續缺蛋，佘承洲心生疑惑想了解「蛋雞跟肉雞有何不同？」，便到國中同學妹妹經營的「昀澤有機農場」泡茶聊天，除了解決疑問，也走了一趟農場，不用除草劑的農場，雖雜草四生，但穿梭其中的自在雞群和挺腰向陽的蔬菜植物們，讓這山邊農場充滿生命力，「我很喜歡這裡，這是一個很有活力的地方。」。帶著農場的蔬菜回家，烹煮品嚐一週後，「我發現我的味覺改變了。」平日常需應酬，外食又抽菸的他，味蕾早已遲鈍，但透過這些具生命力的食材，讓他塵封的味蕾變得敏銳，這個意外收穫，埋下他開啟第二人生的種子。「我每次體檢都一片紅字。」，佘承洲因工作壓力和高工時導致的飲食不正常，讓他身體發出警訊，加上厭倦日復一日的作息，「其實我一直想要離職換領域，但都沒行動，一直放在心裡。」，2019年他下定決心離職，一邊休養身體，一邊跟老同學敘舊。2021年初，時逢COVID-19疫情警戒時期，佘承洲集結曾是中國大潤發總經理的老同學陳柏宇負責財務，而陳柏宇的妹妹，也就是昀澤有機農場主人陳珊宇則負責有機蔬菜供應，並找來彰化佳維農農場主人陳佳鈴，負責中南部蔬果供應，四人合作推出「蔬菜箱」在樂天電商平台銷售，一時間成為爆款，在網路熱賣。同年11月，四人正式成立「大農網食材直供站」(以下簡稱大農網)，由佘承洲擔任執行長，「很多的小農加在一起就是大農。」，他們期望集結小農們，發揮更大的力量。「我一直覺得珊宇的菜不錯，但市場無法完全打開，我想藉自己在竹科的通路來幫忙。」，他結合過去在竹科擔任福委會活動長的經歷，以瞭解竹科人為優勢，透過福委會發起團購，更前往園區擺攤銷售，不只大受好評，更有許多客戶不斷回購。因為蔬菜箱在電商平台銷售得利，佘承洲想瞭解更多運用電商銷售農產品的細節，進而從陳珊宇口中得知農業部的「電農培訓及輔導專案管理計畫」，便馬上報名。「過去在科技業都是看數字說話，現在是很直接認識這些人。」他直言最喜歡計畫中的媒合會，「能走出舒適圈，直接認識各地青農，學習他們的優點，看到缺點也提醒自己。」。他也聊起參與計畫後的改變，「以前覺得有商品就能賣，現在要研究進銷存管理、客服、法律知識…等。」，他提到電商最花心力的就是客服，大農網曾有2個月高達30件客訴，「有時候客人退貨的理由很不可思議。」，電農培訓後，讓他學習到出貨錄影等客服防備機制，有效將退貨率降為0件。「有些農民覺得自己的產品好，絕不會有問題。」，他提到許多初投入電商的農民心態。但正因網購無法直接面對客人，瞭解客訴背後的原因才更顯重要，「做好客服，回購率自然會高。」。他因參與計畫，認識許多農民，大農網增加更多產品上架，「業績足足多3成，回購率更高達60%！」。明年，大農網更將推出「智慧農遊趣」App，可搜尋全台各地經大農網輔導的農場或食材，及使用大農網食材的餐廳。佘承洲語重心長地說：「台灣農民要團結在一起！」，2024年他更成為「新竹縣永續農業生產合作社」總經理，他企盼透過智慧農遊結合各個地區的農民，由在地關懷外地，彼此互信互利，達到永續農業的終極目標。