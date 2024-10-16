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民進黨新北市議員陳永福今（16）日在議會質詢時，因不滿會議主席、國民黨新北市議員陳明義沒直接裁示他的要求，痛批陳明義「無擔當」，雙方隨即互嗆「無恥」、「無能」，開啟為時6分鐘的議場大戰，一度癱瘓質詢。陳永福在質詢時表示，新店灣潭自辦市地重劃長期沒有進度，影響地方發展，要求市府註銷其重劃，並要求主席陳明義裁示地政、城鄉、工務、環保局一個月跟他開一次會。在陳明義回應「他們說ok我再裁示」後，陳永福隨即跳腳，痛斥「議會殿堂還要問他們可以不可以？」、「你搞什麼東西！」；陳永福更是怒轟，「你主席不是幹假的，我要追進度，你懂不懂？」陳明義當即反駁表示，陳永福質詢對象是公務員，要4位局長去跟陳永福溝通說明；陳明義再次表明，一個月一次是4位局長的義務範圍，「我怎麼裁示？」陳永福強調，他要的是開會，不是報告，並再度痛罵陳明義「沒有擔當」、「無能無法裁示」；對於陳永福的再三抨擊，陳明義也用「無恥」、「倚老賣老」、「當議員這麼久一點規矩都不懂」反擊，並要求議事人員把陳永福的麥克風關掉；陳明義暴怒表示，下次再當主席絕對不讓陳永福發言，「我的裁示是要你滾出去！」這議場大戰台上、台下持續6分鐘之久，一度癱瘓質詢，直到民進黨新北市議員李余典出面，請陳永福離開議場，這場藍綠互嗆之戰才告一段落。