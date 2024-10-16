近來惡搞迴轉壽司事件頻頻，台灣壽司郎才對6月把「守宮放醬油盤」的元智女大生提告求償20萬元，準備確認完將「整袋檳榔」放迴轉台盤子上的刺青男子身分後也將開告。今（16）日晚間再度發出聲明稿，澄清並未舉辦「魔物獵人20周年限定任務周邊」及「小小壽司郎」活動，呼籲消費者勿信不實一頁式廣告及網站「避免受到詐騙」。
台灣壽司郎接連受到民眾惡搞引發食安疑慮，不再隱忍、選擇態度硬起來，嚴正譴責不當行為的消費者，將對造成商譽受損及其他損害，必定採取法律行動追究責任，受到不少支持者紛紛聲援「支持提告」。
就在本週委託之富達法律事務所才證實，已對6月把「守宮放醬油盤」的元智女大生提告求償20萬元，並透露確認完將「整袋檳榔」放迴轉台盤上的刺青男子身分後，也將提告。
今（16）日晚間再度發出聲明稿，表示「近期發現，有不實一頁式廣告及網站等販售『魔物獵人20周年限定任務周邊』或者舉辦『小小壽司郎』活動」，鄭重澄清「台灣壽司郎並未舉辦上述任何活動，與其商品無任何關聯」。呼籲廣大消費者提高警覺「避免受到詐騙」。提醒官方若有任何最新消息，請以台灣壽司郎官方網站及Facebook 粉絲專頁公告為準。
台灣壽司郎9月中展開《魔物獵人》20周年特別任務的最新聯名活動，除了原創餐點限量特典，還打造貼紙、武器插卡、資料夾、遊戲經典道具圖示吊飾、隨從艾路壓克力手機架、補給品箱保冷袋、蒼火龍不鏽鋼杯套組，號召挑戰100盤特別任務集點章，還可抽獎85cm超大全熟肉槌包、限定T-Shirt，最狂送出MSI魔物獵人聯名款27吋電競螢幕；本週才因好評熱烈，展開追加2萬份資料夾緊急任務。
不少粉絲看見聲明公告才驚覺「我也是差點相信了，覺得太恐怖了」，直呼「有些人只看圖片就很容易騙」，認同「如果沒發聲明真的一堆人都會相信這些活動」，還有網友發現「網頁下面看到有人抱怨壽司郎的贈品很差勁，我就趕緊跟那個人澄清」，一起幫忙揪出詐騙。
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就在本週委託之富達法律事務所才證實，已對6月把「守宮放醬油盤」的元智女大生提告求償20萬元，並透露確認完將「整袋檳榔」放迴轉台盤上的刺青男子身分後，也將提告。
今（16）日晚間再度發出聲明稿，表示「近期發現，有不實一頁式廣告及網站等販售『魔物獵人20周年限定任務周邊』或者舉辦『小小壽司郎』活動」，鄭重澄清「台灣壽司郎並未舉辦上述任何活動，與其商品無任何關聯」。呼籲廣大消費者提高警覺「避免受到詐騙」。提醒官方若有任何最新消息，請以台灣壽司郎官方網站及Facebook 粉絲專頁公告為準。
台灣壽司郎9月中展開《魔物獵人》20周年特別任務的最新聯名活動，除了原創餐點限量特典，還打造貼紙、武器插卡、資料夾、遊戲經典道具圖示吊飾、隨從艾路壓克力手機架、補給品箱保冷袋、蒼火龍不鏽鋼杯套組，號召挑戰100盤特別任務集點章，還可抽獎85cm超大全熟肉槌包、限定T-Shirt，最狂送出MSI魔物獵人聯名款27吋電競螢幕；本週才因好評熱烈，展開追加2萬份資料夾緊急任務。
不少粉絲看見聲明公告才驚覺「我也是差點相信了，覺得太恐怖了」，直呼「有些人只看圖片就很容易騙」，認同「如果沒發聲明真的一堆人都會相信這些活動」，還有網友發現「網頁下面看到有人抱怨壽司郎的贈品很差勁，我就趕緊跟那個人澄清」，一起幫忙揪出詐騙。