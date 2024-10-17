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▲1661年，鄭成功將荷蘭人趕出了台灣，他在台灣被尊為民族英雄，並在寺廟中受到尊崇。然而，在荷蘭的歷史記載中，鄭成功被描繪成惡毒和殘忍的，正如此幅由被譽為是是二十世紀荷蘭文化史的奠基人_約翰·惠津加（Johan_Huizinga）所畫的插圖形象。（圖／荷蘭國家博物館提供）

駐法國臺灣文化中心攜手荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）舉辦《很久很久以前…荷蘭與臺灣》（Once upon a time…the Netherlands and Taiwan )特展，自即日起至2025年4月6日在荷蘭國家博物館展出臺荷歷史交會400週年16件相關文獻館藏。16世紀中葉，臺灣首次以「福爾摩沙」之名出現於歐洲航海地圖上，本次荷蘭國家博物館精選14幅印刷及2幅繪畫，講述400年前荷蘭和臺灣之間的歷史故事，期盼藉當時在臺灣這片土地上共同生活的原住民、漢人、荷蘭人等不同的視角和立場，呈現歷史舞台上所出現的人物，重新檢視歷史，使觀眾反思有關「轉型正義」的社會公眾議題。除了展覽文獻，荷蘭國家博物館亦邀請荷蘭、瑞典及我國學者深度梳理臺荷400年相關議題，撰寫福爾摩沙歷史及文物研究專文，於荷蘭皇家亞洲藝術協會期刊雜誌（Aziatische Kunst）以「福爾摩沙」專刊發表。巴文中心主任胡晴舫表示，2024年適逢荷蘭人建臺南安平熱蘭遮城400週年，荷蘭國家博物館近年持續對荷蘭黃金時代海外殖民歷史進行省思，嘗試用不同的角度去詮釋，並正視此段歷史衍生的歷史遺緒及現代議題，為觀者提供反思和對話的空間。本次運用既有藏品及文獻研究，呈現400年前不同世界文明交會的一刻，並從不同史觀切入促使各方史學文獻的對話，展現臺荷共享的歷史脈絡及記憶。荷蘭國家博物館亞洲部研究員暨策展人王靜靈表示，雖然許多荷蘭人都知道臺灣（福爾摩沙），但他們大多不知道臺灣與荷蘭有著共同的歷史連結，1624年至1662年及1664年至1668年，臺灣部分處於荷蘭東印度公司（VOC）的殖民統治之下，展覽講述400年前的故事和歷史。歷史從來都不是單面向的，在這個歷史舞台上同一個人物，根據所採取的不同立場和觀點，例如鄭成功，在荷蘭的傳統史觀上將之視為海盜，但在臺灣他卻被視為民族英雄，甚至被神格化，奉為開台聖王。展覽從不同的角度展示了對同一歷史人物的不同看法，引發觀眾反思在荷蘭歷史上的那些所謂民族英雄，到底是真英雄還是殖民者。荷蘭國家博物館於1789年成立於海牙、1808年遷至阿姆斯特丹，並在2003年經歷全面翻新後於2013年對大眾開放，是荷蘭規模最大、收藏最豐富、參觀人數最多的博物館，此次《很久很久以前…荷蘭與臺灣》特展以多重的觀點，呈現臺荷400年歷史交流的故事。