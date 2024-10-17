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央行在9月20日正式緊縮全台房市銀根，可以預見除了頂級住宅外，只要是高度仰賴房貸的各種住宅市場，行情展望全都轉趨震盪，而最頂級住宅買方基本上不需要貸款，而且買進的頂級住宅往往因為具備各種稀有條件，兼具收藏與傳家價值，成為2025年起全台房地產市場最穩定的領域。若從全球頂級住宅發展經驗來看，富裕之家入手的頂級住宅在地點上必須能直接享受最好的城市生活，建築本身也具備經典設計魅力，在地震頻發的城市，更對營造工藝有極高的要求，以確保主人的身家與財產安全。「最佳地段」、「建築魅力」、「營造工藝」共同組成全球頂級住宅三大元素，無論在紐約、倫敦、東京、台北皆是如此，缺一不可。對有意買進台灣頂級住宅的人士來說，近年受惠於台灣科技島實力壯大，首善之區台北市兼具科技總部聚落概念，成為經濟上受惠最深的城市，順勢吸引全球目光，更是全球華人最愛置產的指標城市，而包含大安區等城市核心板塊長期以來更無大型天災影響，配合完整的捷運建設與商圈機能，是最適合長期安居的優質城區。特別是被視為台北市中心最後處女地的「空總園區」就在此區域，具備空總園區第一排開闊視野及永久棟距的稀有建築基地，同時兼具享受市區完整捷運、各大商圈、優質學區與北市醫療機能的優越條件，是台北市當下最稀有的住宅地段之一。由知名建築師李天鐸設計、日系營造團隊中鹿營造負責施工的指標住宅案【統創翼】，歷經多年土地整合，成功獲得知名中醫師與國際服飾業家族首肯加入，最終創造出空總第一排、三面臨路的市中心稀缺基地，本身就具備無可取代的條件。開發業者表示，台北市寸土寸金，市中心區更是萬眾矚目的區塊，未來幾乎不可能在空總園區第一排複製出同樣條件的可開發基地，何況還具備三面臨路的重大優勢。此外，鄰近的仁愛路豪宅【仁愛帝寶】、大安森林公園景觀豪宅【元利信義聯勤】以及空總第一排的【統創翼】皆由日系傳奇營造團隊中鹿營造負責施工，猶如這座城市特別留給中鹿專屬的頂級住宅展台。房地產業者指出，在近年巨震威脅不斷的環境裡，中鹿的作品本身就具備稀缺紅利，是內行人眼中最值得爭取一席可長久安居的頂級住宅入場券。加上建築師李天鐸以東方鳳凰展翅與鳳棲梧桐意象設計的建築立面，呈現絕美的東方建築美感，開發商也不惜成本配合建築設計採用最好的立面建材，創造出的建築光影視覺，無論白天或者夜晚，必然成為空總園區最閃耀的經典建築。隨著【統創翼】正式開工，讓不少頂級市場買家好奇的是，皆由中鹿營造負責施工的仁愛路豪宅【仁愛帝寶】、大安森林公園景觀豪宅【元利信義聯勤】以及空總第一排的【統創翼】，各自具備不可取代的基地條件，但都位在建國南路這條快速道路軸線上，未來是否會創造出建國南路頂級住宅軸線的長期比價效應？地產專家分析，這三座頂級住宅距離其實很近，均能充分享受台北市中心商圈與捷運機能，加上都有城市內最稀缺的大片綠意景觀，更具備中鹿營造作品的特殊光環，長期收藏價值十足，以最早完工的帝寶來看，增值就是懂得布局這種稀缺產品的長期紅利，也讓興建中的統創翼未來完工後的表現備受期待。長期來看，全球各國舉債與濫發貨幣的趨勢並未改變，貨幣如果不能換成稀有貴重並可傳家的資產，遲早被通貨膨脹侵蝕殆盡，因此真正具備傳奇條件的頂級住宅，是無法貸款也要以全額自備款極力爭取的稀有資產，因為這類資產各自以獨一無二的優越條件，在城市裡散發耀眼的光芒，永遠吸引行家追逐。