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臺中國家歌劇院2024｢遇見巨人｣系列的開幕大戲、柏林雷寧廣場劇院《人民公敵》即將於10月25至27日在中劇院全臺獨家登場！由國際劇場金奬導演歐斯特麥耶改編現代戲劇之父易卜生同名劇作，2012年於亞維儂藝術節首演後好評不斷，後續在德、法、英等30多國巡演。2018年在中國北京演出時疑因與觀眾互動橋段觸碰政治敏感神經，後續演出遭刪改甚至取消，真成了「人民公敵」。《人民公敵》是一齣帶有政治性的社會問題劇。主角史塔克曼醫生發現溫泉小鎮的水源遭工廠汙染，想在報紙上揭露真相，但他的鎮長哥哥以圖眾人利益為優先，質疑此舉將重挫小鎮生計，導致原本支持史塔克曼的市民與媒體突然轉變態度，聯合起來試圖掩蓋汙染真相；史塔克曼因而與鎮上所有人對立，被視為人民公敵。歐斯特麥耶名列當代最重要的德國劇場導演之一，從2002年執導《玩偶之家—諾拉》之後，幾乎每2年就會做一齣易卜生的戲，包括《建築大師》、《約翰．蓋柏瑞．卜克曼》、《群鬼》與《人民公敵》；他在劇本中發現了資本主義對現代生活的全面殖民，「我對《人民公敵》的解讀，圍繞在如果我們處在一個完全被經濟的緊迫性所定義的社會當中，真理還有什麼機會？」歐斯特麥耶在劇中還選用了「搖滾變色龍」大衛．鮑伊（David Bowie）的名曲〈改變〉（Changes），主角們像鮑伊的信徒般練團，詞意貫穿了整齣戲，也唱出主角的心聲。劇中有一段辯論橋段，打破劇場第四面牆，直接邀請台下觀眾參與討論，與劇中角色交流意見、辯證真相，甚至怒罵角色；最後，甚至安排其他角色朝主角史塔克曼醫生射水槍、丟擲漆彈，以表達憤怒，台下觀眾將親身見證這場槍林彈雨。柏林雷寧廣場劇院於1962年成立，1999年起由藝術總監歐斯特麥耶執掌，創設以駐館演員組成的劇團延聘至今，2000年起舉辦國際新劇藝術節（Festival of International New Drama），致力發掘新的編導創作者。一場批判社會與道德的震撼演出，人性的自私、勇敢，勇氣與孤獨共存的正義之戰，我們該如何面對？《人民公敵》邀請您一起參與討論、表達想法！