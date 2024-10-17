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▲「臺灣同志遊行限定盲盒」內容包含嘻沐配方手工製成TENGA CUP 造型浴餅，象徵性別友善的彩虹六色款式。（圖／小鹿文娛提供）

▲台北喜來登大飯店也連續三年響應彩虹驕傲月，今年推出即日起至11月30日在SUKHOTHAI泰式餐廳將有「Queendom」限定甜點與特色調飲。（圖／台北喜來登提供）

▲住宿六福萬怡當日可暢享大廳酒吧「粉絲見面會」與「酒里香」特色調酒兩杯，翌日並享敘日全日餐廳自助早餐。（圖／六福萬怡提供）

一年一度的「臺灣同志遊行」將於10月26日盛大登場，小鹿文娛旅宿集團響應活動，再度與日本性健康領導品牌「TENGA」攜手合作，並首次與香氛沐浴品牌「嘻沐 C.moon」聯名，推出「臺灣同志遊行限定盲盒」，10月25日至10月27日期間入住小鹿文娛旗下六家旅店，加入會員，即可獲贈盲盒一份，盲盒內容包含TENGA CUP 造型泡泡浴餅及TENGA精選商品等。而台北喜來登大飯店也於即日起，在SUKHOTHAI泰式餐廳推出「Queendom」限定甜點與特色調飲，台北六福萬怡酒店也推出為期一整月的「2024臺灣同志遊行合作彩虹遊、彩虹之愛」住房專案。小鹿文娛長期致力於推動LGBT+社群的多元與包容，將性別平權融入集團品牌理念，今年響應10月彩虹月，推出「小鹿文娛 x TENGA x 嘻沐 臺灣同志遊行限定盲盒」，旗下六家旅館包括路徒PLUS行旅 站前館、路徒PLUS行旅 主題館、路徒行旅 中華館、路境行旅 府前館、謙商旅東門館以及谷墨商旅，旅客入住雙人房型旅客，且加入會員，即可獲贈盲盒一份。盲盒內容物泡泡浴餅以TENGA CUP造型呈現，象徵性別友善及性愉悅的正面意涵。泡泡浴餅配方則是由「嘻沐 C.moon」精心設計，採用象徵性向多元的彩虹旗，推出紅、橘、黃、綠、藍、紫六色款，並使用全天然植物精油，質地溫和且適合敏感肌膚及幼兒使用。盲盒採取限量推出模式，僅於遊行期間贈送，錯過不再。值得一提的是，響應此次活動的旅店，除了盲盒內的TENGA精選商品物，還有一份價值高達1500元的TENGA SVR禮品，盲盒內同時附有禮物卡，憑卡可至TENGA STORE TAIPEI（ATT 4 FUN 4F）兌換專屬來店禮，需於2024年12月31日前至店兌換。小鹿文娛強調，此活動不分性別與性取向，旨在鼓勵所有人勇敢探索自我，享受健康、愉悅的生活方式。至於台北喜來登大飯店也連續三年響應彩虹驕傲月，今年邀請到在國際大放異彩的變裝藝術家「灣島皇后-薔薇」擔任驕傲大使宣揚多元的愛，即日起至11月30日在SUKHOTHAI泰式餐廳推出「Queendom」限定甜點與特色調飲，由泰籍主廚Jimmy以象徵LGBTQ+族群多元面貌的七彩設計出繽紛亮眼的泰式甜點，歡迎賓客拍照打卡上傳秀愛，另享活動菜色8折。10月20日、28日晚間8點更將邀請薔薇於大廳酒吧帶來兩場「薔薇之夜」精彩歌舞演出。同步為響應臺灣同志遊行活動，台北喜來登與台北4大彩虹酒吧Fairy、Locker Room、Taboo Club、Wonder Bar合作，活動期間消費達門檻即可「獲贈泰式風味飲或各店特色調酒」，一起驕傲做自己、展現美麗自信光芒。至於台北六福萬怡酒店也於即日起至10月31日響應亞洲盛事彩虹同志大遊行，與2024臺灣同志遊行合作友善飯店，推出為期一整月的「2024臺灣同志遊行合作彩虹遊、彩虹之愛」住房專案，住宿六福萬怡，售價6,999元起，專案包含雙人一泊一食，享13坪大的豪華客房，當日可暢享大廳酒吧「粉絲見面會」與「酒里香」特色調酒兩杯，翌日並享敘日全日餐廳自助早餐，近距離感受城市山景的靜謐。同集團的六福居也有「2024臺灣同志遊行合作彩虹之愛」住房專案，售價6,099元起，含入住18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，尊享一樓交誼廳的Happy Hour禮遇。此外，入住期間還可憑券至台北市中山區最受網美喜愛的「smith&hsu現代茶館」，享受名媛雙人下午茶。在彩虹遊行周末，六福居房客可憑房卡至「smith&hsu現代茶館」再享指定商品85折優惠，讓旅途豐富精彩實在。