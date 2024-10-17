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▲《安蒂岡妮在亞馬遜》演出精彩畫面。（圖／國家兩廳院提供，攝影：林軒朗）

▲《安蒂岡妮在亞馬遜》演出精彩畫面。（圖／國家兩廳院提供，攝影：林軒朗）

現任維也納藝術節總監的導演米洛．勞（Milo Rau），作品《重述：街角的兇殺案》The Repetition Histoire(s) du théâtre (I)在2019TIFA台灣國際藝術節受到臺灣觀眾熱烈迴響，導演本週將首次抵臺，帶來最新作品《安蒂岡妮在亞馬遜》Antigone in the Amazon。《安蒂岡妮在亞馬遜》歷經各大城市及劇院巡迴演出，終於來到臺灣，10月18日至20日，將於國家戲劇院隆重登場，也是亞洲唯一巡演場次。國家兩廳院表示，作品首演至今已巡迴至15個國家、28個城市，廣獲全球注目與讚譽，10月18日至20日於國家戲劇院之演出，國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院的存在是為了讓臺灣看見世界，同時也讓世界看見臺灣。看米洛．勞的作品就像走進另一個世界，和舞臺上的演員產生共感，我想這就是劇場的力量。等我們回看過往，會知道我們對於未來世界的形塑，以及這個世代在努力的價值和記憶。歡迎大家本週進劇場，除了進到米洛．勞的世界，也進到我們應該給予更多關注的、那個被遺忘的世界。」米洛・勞現任奧地利維也納藝術節的藝術總監，過去來臺作品《重述：街角的兇殺案》曾在2019TIFA掀起討論熱潮。這次《安蒂岡妮在亞馬遜》則是他宣布接任後的首部創作，集結來自比利時和巴西的社運人士、表演者和當地居民，將環境議題透過劇場語言推向全球。米洛・勞表示：「非常感謝兩廳院的邀請，這是我首次來到臺北，也是我們第80場的演出，這個作品一路從歐洲、美國、澳洲，到這次首度踏足亞洲。過去幾天我也跟臺灣的歷史學者、戲劇構作還有藝術家們見面，了解到臺灣也曾經經歷過這些戰爭和殖民反抗，以及民主化運動，因此我覺得在許多層面上，這個故事都跟臺灣本身的經歷相呼應。很高興和臺灣觀眾分享這部作品，並一起探討藝術、政治與全球議題。」2019年，米洛・勞受巴西無地農民運動組織（MST）邀請，深入了解當地土地抗爭運動後，創作出《安蒂岡妮在亞馬遜》。該作品以希臘悲劇中最著名也最常受到改編的《安蒂岡妮》為故事框架，舅舅克里昂國王基於「家國利益」不願讓安蒂岡妮的兄長得以安葬，致使家族和整個城邦陷入災禍。透過安蒂岡妮與克里昂的對立情節，隱喻傳統文明對抗現代資本主義的過程。值得一提的是，劇中歌隊成員亦包含1996年巴西警察鎮壓無地農民大屠殺事件的倖存者，此舉更顯作品的特殊意義。為讓作品得以巡迴全球，不受地域界線干擾，特別將歌隊部分以錄像呈現，除展現巴西實景，更真實呈現西方歐洲與亞馬遜巴西之間的對話。舞臺設計則以象徵抗爭的種植田地、屠殺現場的道路與雨林為背景，使觀眾更能深入感受作品的情感與震撼。本次由巴西演員暨社運人士凱・薩拉（Kay Sara）飾演錄像中的安蒂岡妮，巴西知名原住民社運人士和哲學家艾爾頓．克雷納克（Ailton Krenak）也在演出中擔綱一角。凱．薩拉表示，她希望透過劇場展現原住民遭遇的真實問題。「雖然我無法代表所有原住民族，但我深知原住民所面臨的現實困境。」她強調，透過戲劇的呈現，比起抗爭更能引起人們的共鳴與關注。《安蒂岡妮在亞馬遜》團隊也與其他非政府組織合作，同步推動拯救亞馬遜的倡議活動。米洛・勞表示，這項計畫不僅包括戲劇演出，亦推出展覽、兩部音樂錄影帶，以及一部紀錄片，以多元面向持續提倡永續的農業生產。他進一步指出：「許多大型跨國企業打著『多元』和『永續』的口號，卻仍對環境和社會造成傷害。」他也強調，此作品所探討的議題適用於世界各地，包含少數族群對抗壓迫的真實情境，「相信觀眾在看完演出後，一定會發現臺灣也有自己的安蒂岡妮！」。