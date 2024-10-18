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「饗 A Joy」被譽為此生必訪的buffet，打破餐飲框架，從人文、空間、設計、工藝、美學、香氛、飲食各方面延伸，傳遞出世界與台灣再相遇的訊息。其燈光造景，升溫六感體驗，入選2024台灣光環境獎決選，饗賓集團總經理陳毅航表示，在101特有的空間場域，我們巧妙地將自然光引進室內，以光影強調時間的變化，隨著取餐時的遊逛，產生獨特的互動體驗，讓一饗宴即一旅程。台灣光環境獎由中強光電文化藝術基金會舉辦，在28件入圍作品中，「饗 A JOY」脫穎而出，與誠品生活新店裕隆城、科博館「奇幻自然」常設展廳及國家漫畫博物館園區光環境等八件作品共同進入決選。評審表示，「饗 A JOY」透過自然光與人工光源的精心安排及燈控系統的靈活轉換，引導整體空間流動、整合空間尺度並提升空間氛圍，達到更高層次的藝術性，為白天及夜晚營造出不同的空間氛圍，創造非典型的商業空間。饗賓總經理陳毅航表示，位於101大樓高層的「饗 A JOY」，將東、南、西、北四個方向的空間，以山、海、原、城四大概念進行設計，並與台灣之最的職人、藝術家、特色品牌跨界合作，光影則肩負起串接工作，以冷暖不同色溫的照明，營造出不同的感受與氛圍。陳毅航說，燈光扮演總指揮的角色，不同季節及時間，所需醞釀的光環境也截然不同，燈光的連動效應得仰賴300多條迴路交錯變奏，五段式的光影變化，賦予「空間」鮮活靈魂。台灣光環境獎由中強光電文化藝術基金會舉辦，今年已邁入第七年。致力推廣技與藝的平衡表現，讓大眾認知光環境不僅是在視覺欣賞上的表現，更是心靈的累積與文化的沉澱。中強光電文化藝術基金會總監李依樺表示，這次入圍作品，有餐廳也有百貨業者，顯見大眾日常對環境品質的要求提升，而最終大獎得主將於11月22日公布並舉行頒獎典禮。