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▲Google Doodle今出現南十字龍動畫。（圖／Google Doodle）

▲南十字龍的骨架復原模型。（圖／維基百科）

▲科博館推出「XR探險隊－白堊紀的恐龍派對」，運用Apple Vision Pro融入演出。（圖／科博館提供）

Google為慶祝最早期恐龍之一的南十字龍（Staurikosaurus），其骨骼輪廓重建在2010年的10月19日出版，今天的Google搜尋首頁上的Doodle出現了一隻藏在岩層後方、只露出頭部和一小截尾巴的恐龍，牠的兩隻手抓著Google logo中代表第2個o的三角形符號，不時轉頭看向一旁要把牠骨頭挖出的考古槌，模樣十分可愛。點進Google Doodle可見7頁動畫，介紹這隻2.3億年前的地表霸主南十字龍（Staurikosaurus）。Google Doodle先帶大家來到巴西聖瑪利亞地層，古老岩層藏著2.3億年前地球生命的線索。首先，岩層中出現「狹長的下顎」，這代表咬合能力強勁，鋸齒狀的牙齒則適合食用肉類。再來，出現了「雙足步行的臀部構造」，就像暴龍一樣。而且這些骨骼呈現中空，這在三疊紀時期獸類身上十分常見，能夠減輕重量，加快移動速度。岩層中藏著「形狀獨特的脊椎骨」是另一項明顯特徵，能夠支撐強件靈活的尾巴，種種跡象都表明這是南十字龍，牠也是最早出現在地球上的其中一種恐龍。1936年，南十字龍的化石在巴西南部的聖瑪利亞層（Santa Maria Formation）被發現，生存年代約為晚三疊世卡尼期（約2.3億年前），是已知最早期的恐龍之一。南十字龍的身長約2公尺，尾巴的長度約80公分，體重約30公斤。一個2009年的研究顯示，南十字龍與近親始盜龍、艾雷拉龍可能屬於獸腳亞目，而且是在蜥腳下目與獸腳亞目分開演化後，才演化而來。雖然南十字龍唯一標本遠在巴西，但國立自然科學博物館11月2、3、9、10日推出「XR探險隊－白堊紀的恐龍派對」，結合「戲劇演出」與「AI智慧科技」元素，將科普知識轉化為一幕幕生動的冒險故事，開創全球博物館先例，將今年最新上市的Apple Vision Pro眼鏡融入演出，透過5G高速傳輸技術與超大尺寸4K投影巨幕，讓觀眾在沉浸式的情境中感受科學的魅力。時間：11/2, 11/3, 11/9, 11/10 10:00-10:30, 14:00-14:30地點：科博館地球環境廳B1的「XUPER-REAL超視界－沉浸式展演劇場」費用：免費（不含展示場門票）須知：現場階梯座椅可容納約42人，開演前30分鐘開放入座