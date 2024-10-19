韓劇《好搭檔》劇中點破，「大部分出軌的對象都是周邊的人，職場同事、朋友、鄰居的另一半。小三和小王通常就在旁邊」。專業諮商心理師林萃芬在《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》一書中，揭露多種小三類型，節錄其中6種分析與應對之道。她直言，實務上「攻心為上的第三者」比職業級、甚至日久生情的小三都還要難對付，「情感操控實在太高明」。
■ 日久生情的第三者
在現實生活中，許多第三者最初只是作為細心的祕書或貼身助理，參與上司的日常行程屬於「工作及生活上的必需品」，逐漸在對方生活中扮演關鍵角色。這種從工作關係滋生情感的轉變，讓她們對「上司情人」的愛慕與依賴日漸加深，而服從與欣賞交織的情感更是降低了成為第三者的罪惡感。當這段不正常的關係日積月累，情感牽絆使她們難以自拔，面對外遇被揭露時，這種深層的依賴和關係的維繫，不僅為受傷的一方帶來更深的心理創傷，也讓整個局面變得更加複雜。
■ 職業級的第三者
「職業級的第三者」分為兩大類：一種專門追求已婚男性，以此關係為工具累積財富，享受無拘無束的好處；另一類則以提升情人生活品質為己任，擅長創造輕鬆愉快的氛圍，精通於滿足成功男性的心理和生活需求，從眼神交流到貼心小動作，都顯示出她們對細節的敏感和周到。
這些第三者不僅精於聆聽和讚美，還懂得如何讓情人感覺到自己的魅力與價值。當正宮面對這樣的對手時，往往會產生複雜的情感，一方面認識到對方所做一切正是伴侶所渴望的，另一方面卻因不願模仿而感到掙扎和疲憊，陷入一場心理和情感的拉鋸戰。
■ 攻心為上的第三者
攻心為上的第三者精於掌握情人的心理需求，用每句溫暖貼心的話語讓情人傾訴不悅，並提供情緒慰藉。她們透過細膩的關懷，如提議輕柔按摩或親手準備晚餐，來深化與情人的情感連結，使得情人願意冒險見她。即使情人因喝酒而情緒不穩，她們仍展現出擔憂而無責備的態度，甚至面對情人的無理取鬧，也能以笑容和介紹朋友的方式化解疑慮。
這樣的同理心和細膩關照，即便作為心理師，也不得不佩服她們在情感操控上的高明，對於受傷者來說，這種第三者是一大挑戰，往往無意中將情人推向她們。
■ 戀父情結的第三者
不少戀父情結的第三者，成長的過程中都極度缺乏父愛，為了補償童年的匱乏，她們會特別偏愛年長的「情人爸爸」，相處的過程中，她們會驕縱、撒嬌，渴望享有大量的愛與包容。也有些第三者會直接認情人為乾爸爸，讓經濟無虞的乾爸爸幫自己付學費，買昂貴的禮物給自己，帶自己去旅行，給自己零用錢，享受「想要什麼就有什麼」的幸福生活。
這種類型的第三者，一旦內心的小女孩長大，或是不再需要「情人爸爸」的照顧與寵愛時，就會想要脫離外遇關係，有時反而是「情人爸爸」不願意放手。
■ 父母身分下的第三者
媒體報導中，共同居住的親家外遇事件變得越加常見。例如，公公與媳婦間的親密關係，在傳統倫理上令人難以置信，但從心理學角度來看，這是「吸引力理論」的體現。雙方長時間相處、頻繁互動，且生活空間接近，容易激發彼此的吸引力。
在現實中，這兩人本不應該發展這樣的關係，壓抑的情慾反而可能加劇吸引力，導致「羅密歐與茱麗葉效應」即越是遭遇阻力、家人反對，他們的關係可能越密切。
面對這種特殊的第三者情況，重要的是開放且誠實地溝通，瞭解彼此的感受和需求。在處理這種親密關係的衝突時，尋求專業心理諮商能夠提供更多見解與解決方案。
■ 主動求助的第三者
主動求助的第三者多半是親近的鄰居、朋友，她們會從日常生活需要幫忙開始產生情感連結：我家電燈壞了，可以麻煩來幫我看一下嗎？再基於感謝，邀請對方吃飯，表達感謝之意，之後家中大大小小事情都會連結到對方，邀請對方來看一下，聊一下，感情逐漸發展開來。
此外，也有可能在幫忙的過程中，雙方肢體不小心碰觸到，一時天雷勾動地火，而爆發出一段婚外情。這種類型的第三者，有可能是受傷者認識的鄰居、朋友，也因此，剛知道外遇真相時，會讓伴侶震驚到難以接受，甚至會感覺被雙重背叛，對人性非常失望。
正宮最愛說這句話 3問題反思：感情更堅固
林萃芬指出，許多被小三重傷的正宮都會對她說同一句話，就是「第三者做得到，我也做得到。」她分析，此言背後包含不服輸、好勝的心理，但若能不扭曲自己的感受，靜下心來思考，實際上可以發現自己與伴侶相處的盲點。
她提醒，在與伴侶相處中，真正的勝利不在於比較或超越他人，而是放下防衛心，敞開心扉接受改變。林萃芬建議，可反問彼此3個問題「我們是如何相互支持的？」、「我們的溝通方式是否有效？」及「我們如何共同成長？」不僅應對第三者的介入，更能建立彼此更加堅固、充滿愛與理解的關係。
林萃芬小檔案
現任：松德精神科診所諮商心理師
東吳大學兼任講師
專長：感情諮商、外遇後重建信任及親密關係等
部落格：林萃芬諮商心理師的生活EQ樂園
本文節錄：【從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任】一書
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在現實生活中，許多第三者最初只是作為細心的祕書或貼身助理，參與上司的日常行程屬於「工作及生活上的必需品」，逐漸在對方生活中扮演關鍵角色。這種從工作關係滋生情感的轉變，讓她們對「上司情人」的愛慕與依賴日漸加深，而服從與欣賞交織的情感更是降低了成為第三者的罪惡感。當這段不正常的關係日積月累，情感牽絆使她們難以自拔，面對外遇被揭露時，這種深層的依賴和關係的維繫，不僅為受傷的一方帶來更深的心理創傷，也讓整個局面變得更加複雜。
■ 職業級的第三者
「職業級的第三者」分為兩大類：一種專門追求已婚男性，以此關係為工具累積財富，享受無拘無束的好處；另一類則以提升情人生活品質為己任，擅長創造輕鬆愉快的氛圍，精通於滿足成功男性的心理和生活需求，從眼神交流到貼心小動作，都顯示出她們對細節的敏感和周到。
這些第三者不僅精於聆聽和讚美，還懂得如何讓情人感覺到自己的魅力與價值。當正宮面對這樣的對手時，往往會產生複雜的情感，一方面認識到對方所做一切正是伴侶所渴望的，另一方面卻因不願模仿而感到掙扎和疲憊，陷入一場心理和情感的拉鋸戰。
■ 攻心為上的第三者
攻心為上的第三者精於掌握情人的心理需求，用每句溫暖貼心的話語讓情人傾訴不悅，並提供情緒慰藉。她們透過細膩的關懷，如提議輕柔按摩或親手準備晚餐，來深化與情人的情感連結，使得情人願意冒險見她。即使情人因喝酒而情緒不穩，她們仍展現出擔憂而無責備的態度，甚至面對情人的無理取鬧，也能以笑容和介紹朋友的方式化解疑慮。
這樣的同理心和細膩關照，即便作為心理師，也不得不佩服她們在情感操控上的高明，對於受傷者來說，這種第三者是一大挑戰，往往無意中將情人推向她們。
■ 戀父情結的第三者
不少戀父情結的第三者，成長的過程中都極度缺乏父愛，為了補償童年的匱乏，她們會特別偏愛年長的「情人爸爸」，相處的過程中，她們會驕縱、撒嬌，渴望享有大量的愛與包容。也有些第三者會直接認情人為乾爸爸，讓經濟無虞的乾爸爸幫自己付學費，買昂貴的禮物給自己，帶自己去旅行，給自己零用錢，享受「想要什麼就有什麼」的幸福生活。
這種類型的第三者，一旦內心的小女孩長大，或是不再需要「情人爸爸」的照顧與寵愛時，就會想要脫離外遇關係，有時反而是「情人爸爸」不願意放手。
■ 父母身分下的第三者
媒體報導中，共同居住的親家外遇事件變得越加常見。例如，公公與媳婦間的親密關係，在傳統倫理上令人難以置信，但從心理學角度來看，這是「吸引力理論」的體現。雙方長時間相處、頻繁互動，且生活空間接近，容易激發彼此的吸引力。
在現實中，這兩人本不應該發展這樣的關係，壓抑的情慾反而可能加劇吸引力，導致「羅密歐與茱麗葉效應」即越是遭遇阻力、家人反對，他們的關係可能越密切。
面對這種特殊的第三者情況，重要的是開放且誠實地溝通，瞭解彼此的感受和需求。在處理這種親密關係的衝突時，尋求專業心理諮商能夠提供更多見解與解決方案。
■ 主動求助的第三者
主動求助的第三者多半是親近的鄰居、朋友，她們會從日常生活需要幫忙開始產生情感連結：我家電燈壞了，可以麻煩來幫我看一下嗎？再基於感謝，邀請對方吃飯，表達感謝之意，之後家中大大小小事情都會連結到對方，邀請對方來看一下，聊一下，感情逐漸發展開來。
此外，也有可能在幫忙的過程中，雙方肢體不小心碰觸到，一時天雷勾動地火，而爆發出一段婚外情。這種類型的第三者，有可能是受傷者認識的鄰居、朋友，也因此，剛知道外遇真相時，會讓伴侶震驚到難以接受，甚至會感覺被雙重背叛，對人性非常失望。
正宮最愛說這句話 3問題反思：感情更堅固
林萃芬指出，許多被小三重傷的正宮都會對她說同一句話，就是「第三者做得到，我也做得到。」她分析，此言背後包含不服輸、好勝的心理，但若能不扭曲自己的感受，靜下心來思考，實際上可以發現自己與伴侶相處的盲點。
她提醒，在與伴侶相處中，真正的勝利不在於比較或超越他人，而是放下防衛心，敞開心扉接受改變。林萃芬建議，可反問彼此3個問題「我們是如何相互支持的？」、「我們的溝通方式是否有效？」及「我們如何共同成長？」不僅應對第三者的介入，更能建立彼此更加堅固、充滿愛與理解的關係。
林萃芬小檔案
現任：松德精神科診所諮商心理師
東吳大學兼任講師
專長：感情諮商、外遇後重建信任及親密關係等
部落格：林萃芬諮商心理師的生活EQ樂園
本文節錄：【從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任】一書