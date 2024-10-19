新北市文化基金會113年首屆「青設計 RE: Plate永續餐盤餐飲競賽」，10月19日在板橋放送所辦理決賽及頒獎典禮，所有隊伍運用友善食材展現永續、美感與精湛廚藝，最終學生組、社青組各選出首獎、綠盤創意獎、美感設計獎及低碳理念獎，8獎項總獎金30萬元由樂活生技開發有限公司贊助提供。淡水商工學校同學組成的團隊獲學生組首獎與獎金5萬、TABLEAU團隊獲社青組首獎與獎金10萬，邀請新北市長侯友宜擔任頒獎貴賓，頒發首獎獎座與獎金，並鼓勵青年學子發揮更多創意將永續入菜，推廣永續餐飲，讓永續變成全民運動。
市長侯友宜致詞時表示，感謝新北市文化基金會結合市府永續相關政策與民間企業、基金會等資源，促成公私協力平台，共同倡議社會大眾以日常生活食衣住行的「食」開始，關注友善食材、減少食材浪費等議題，也謝謝樂活生技開發有限公司及財團法人台達電子文教基金會共同響應。新北市一直積極回應氣候變遷，而每個人的生活方式是改變全球碳排的關鍵，青年更是最受氣候變遷長期影響的族群，呼籲青年發揮創意，影響更多人從日常飲食落實永續，從產地到餐桌，在生活中各個環節做一些改變，發揮自己的永續影響力，共同建構新北永續生活城市。
RE: Plate永續餐盤餐飲競賽主要以青年為主體，分學生組與社青組，從高中職、大專院校學生組到年輕餐飲業者，用最擅長的料理影響大眾，並透過贊助企業智能科技生產的永續食材，包括廣受六星級米其林餐廳使用的香檳茸及台達植物工場的達鮮蔬蔬菜，不只以科技解決環境問題，也支持在地小農所生產的永續食材，展開永續料理設計，開啟與大眾的永續對話。
這次特別邀請連續三年獲選米其林綠星餐廳《EMBERS》主廚郭庭瑋、實踐大學副教授曾熙凱擔任決賽評審，從「食物設計」、「永續餐盤」、「美感設計」三大概念進行評分，向大眾傳遞友善耕作、在地生產、當季食材、少添加、低碳蔬食的永續料理精神。進入決賽學生組成員橫跨高中職與大專院校，包含淡水商工、稻江護家、清華大學、亞洲大學等，社青組則是來自於不同領域的餐飲業者，有將法式料理與辦桌文化結合的TABLEAU、致力於有機三星蔥耕作與推廣的能農耕居、以檸檬蛋糕為主的柳橙王子蛋糕店、來自南投奇萊山茗茶二代的艾藝思茶，以及創意精緻的泰式料理瑪莉 MALEE THAI FUSION。在每組參賽者的創意、巧手下，食材被精心轉化為藝術品，用料理傳達永續及美感的意涵。更多相關資訊，歡迎上新北市文化基金會網站或臉書專頁查詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
RE: Plate永續餐盤餐飲競賽主要以青年為主體，分學生組與社青組，從高中職、大專院校學生組到年輕餐飲業者，用最擅長的料理影響大眾，並透過贊助企業智能科技生產的永續食材，包括廣受六星級米其林餐廳使用的香檳茸及台達植物工場的達鮮蔬蔬菜，不只以科技解決環境問題，也支持在地小農所生產的永續食材，展開永續料理設計，開啟與大眾的永續對話。
這次特別邀請連續三年獲選米其林綠星餐廳《EMBERS》主廚郭庭瑋、實踐大學副教授曾熙凱擔任決賽評審，從「食物設計」、「永續餐盤」、「美感設計」三大概念進行評分，向大眾傳遞友善耕作、在地生產、當季食材、少添加、低碳蔬食的永續料理精神。進入決賽學生組成員橫跨高中職與大專院校，包含淡水商工、稻江護家、清華大學、亞洲大學等，社青組則是來自於不同領域的餐飲業者，有將法式料理與辦桌文化結合的TABLEAU、致力於有機三星蔥耕作與推廣的能農耕居、以檸檬蛋糕為主的柳橙王子蛋糕店、來自南投奇萊山茗茶二代的艾藝思茶，以及創意精緻的泰式料理瑪莉 MALEE THAI FUSION。在每組參賽者的創意、巧手下，食材被精心轉化為藝術品，用料理傳達永續及美感的意涵。更多相關資訊，歡迎上新北市文化基金會網站或臉書專頁查詢。