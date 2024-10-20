我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰雅之鏈—改善後仍保有雲鄉水陸多元融合的自然景緻。（圖／公路局）

▲「泰雅之鏈」台8線17.6k-20k於和平國小學區規劃道路介面，設置通學庇護步道，守護學童上下課安全。（圖／公路局）

交通部公路局於今年度參加美國謬思設計大獎評比競賽，以「Chain of Atayal-泰雅之鏈：台8線17.6k-20k」榮獲「2024 景觀維護類-銀獎」肯定。美國謬思設計大獎(Muse Design Awards)為國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事，以發掘全球設計謬思為宗旨，為全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一。台8線17.6k至20k位於台中市和平區天輪里，往谷關必經之白鹿路段，群山環護、緊鄰大甲溪，呈現雲鄉水陸多元融合的自然景緻，途經大甲溪經和平國小、泰雅部落、白鹿吊橋、白毛山登山步道等，路段上原有3 處公路畸零隙地及災害土石暫置區，在公路地質環境逐漸穩定後，由養護單位重新思考空間定位，並進行改造活化，包含部落小學通學安全的生態步道、白鹿吊橋景點環境改善及融入泰雅民族傳統建築及技藝的休憩草坪，不僅提升環境韌性，將歷史災害及搶修工程痕跡淡化，更讓隙地與自然生態縫合，看見在地生活文化。歷經多年用心及持續維護，成為走讀台8線山區生態環境及認識泰雅部落文化的據點，並將公路串成一條優美永續的「泰雅之鏈」。「泰雅之鏈」運用減量設計並活化利用當地資源，在兼顧地方與環境的需求下致力改善作業，透過整體改善營造，翻新荒蕪隙地串連在地人文，獲得肯定與獎項，帶給養護人員莫大的鼓勵。未來公路局將持續秉持環境永續理念，並以接軌國際趨勢為目標，致力於提供用路人優質的道路景觀。