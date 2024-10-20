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36歲的連珍羚宣布從國際舞台的柔道選手身分退役，未來將轉任日本會社的教練。談到這個決定時，這位台灣柔道老將坦言年紀和身體狀況是主因，未來希望利用自己的影響力為台日柔道界搭橋。連珍羚在巴黎奧運柔道女子57公斤級8強戰不敵塞爾維亞女將Marica Perisic，最終留下遺憾，三度叩關奧運未能站上頒獎台。談到巴黎奧運失利，她看得很開，有感受到台灣人民對於柔道運動的支持，自己也帶著感恩的心情參賽，「這是我很用心準備的比賽，因此輸了我也坦然接受。」此前連珍羚談到未來規劃時表示，除了亞運與奧運外，她也在其他重要的柔道大獎賽與大滿貫賽中奪得金牌，收穫無數榮耀，柔道早已經融入她的血液，強調會一直摔柔道，直到不再想摔為止。奧運結束後她計畫先休息一陣子然後再決定下一步的計畫。今天在新書《柔道女王連珍羚：我會一直摔到不想摔為止》上，她分享了自己未來的計劃，直言自己將轉任日本小松會社的教練，坦言退役的主要考量是年紀，身體狀況越來越難維持。連珍羚說，她確定不會在國際舞台上再出戰，但如果在公司和身體狀況允許，可能還有機會出戰全運會等賽事。至於選擇在日本職教，主要是希望用自己的影響力為台日柔道界搭橋。