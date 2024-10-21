在高雄苓雅區已經經營20多年的老麵店「山東麻醬麵」，提供家常口味麵點深受許多在地居民、上班族喜愛，原本店家9月初公告將歇業，只經營到9月21日，引起高雄老顧客惋惜，當初也曾傳出歇業後麵店的老員工將尋覓新點接手營業。如今確定，將在舊店址約30公尺旁邊（高雄市苓雅區苓雅二路70號）再次復活，山東麻醬麵臉書也大方公布此事。
賣了20年的山東麻醬麵，很受在地人喜愛，中午用餐時間經常大排長龍。這裡的招牌麻醬乾麵一碗僅賣40元（大碗45元）。根據店家臉書上的介紹，此麵點的技法是老闆經由在屏東潮州，向一位山東老伯伯學習而來，因此把店命名為「山東麻醬麵」，也因此，選用的麻醬原料正是潮州鎮旁的崁頂鄉所生產的芝麻醬。
事實上，屏東潮州人的確愛吃麻醬麵，尤其更愛一味「麻醬湯麵」，也就是在原本的麻醬拌麵中再澆入高湯成了湯麵，且此加了麻醬的濃厚湯頭是真的會喝光的，屏東潮州當地有10幾家麵店都是販售此麻醬湯麵，足見是當地特色。
而「山東麻醬麵」也有賣此「湯麵」，但是因為高雄人大多不好此味，所以等於是老顧客才會點的獨有菜色。除此之外，據說老顧客還有另一種吃法，就是將麻醬拌麵吃到剩下醬料時又可再添入高湯，等於又是另一份噴香卻又不過濃的湯品。
9月才確定歇業的山東麻醬麵，如今確認將由老員工接手，已尋得新地點，目前整裝中。專門討論高雄美食的粉絲專頁「高雄美食地圖」也在臉書披露此事，在地民眾紛紛留言「期待」，也有人提到「通常這樣都會漲大價」，亦即希望店家別因重新開店而漲價，更有人提到及「希望老員工接手～不要變成『走味咖啡』」、「真假，期待能保持一樣的味道跟價錢」。
台北市士林區位於德行東路上的人氣宵夜名店「天母阿國香菇肉粥」，也是飄香24年老字號，近日突爆歇業。老闆兒子現身「天母幫」臉書社團，證實：「爸爸有自己的堅持，他對品質的要求很高，一天工作15個小時是常態，罹癌約三年了，但最近身體狀況急轉直下，已經站不太住，雖然全家人都盡力在幫助他讓他能夠多休息一些。但爸最後還是撐不住了」，發長文向粉絲告別，讓人不捨，但眾人也集氣喊聲祝福老闆早日康復。
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事實上，屏東潮州人的確愛吃麻醬麵，尤其更愛一味「麻醬湯麵」，也就是在原本的麻醬拌麵中再澆入高湯成了湯麵，且此加了麻醬的濃厚湯頭是真的會喝光的，屏東潮州當地有10幾家麵店都是販售此麻醬湯麵，足見是當地特色。
而「山東麻醬麵」也有賣此「湯麵」，但是因為高雄人大多不好此味，所以等於是老顧客才會點的獨有菜色。除此之外，據說老顧客還有另一種吃法，就是將麻醬拌麵吃到剩下醬料時又可再添入高湯，等於又是另一份噴香卻又不過濃的湯品。
9月才確定歇業的山東麻醬麵，如今確認將由老員工接手，已尋得新地點，目前整裝中。專門討論高雄美食的粉絲專頁「高雄美食地圖」也在臉書披露此事，在地民眾紛紛留言「期待」，也有人提到「通常這樣都會漲大價」，亦即希望店家別因重新開店而漲價，更有人提到及「希望老員工接手～不要變成『走味咖啡』」、「真假，期待能保持一樣的味道跟價錢」。
台北市士林區位於德行東路上的人氣宵夜名店「天母阿國香菇肉粥」，也是飄香24年老字號，近日突爆歇業。老闆兒子現身「天母幫」臉書社團，證實：「爸爸有自己的堅持，他對品質的要求很高，一天工作15個小時是常態，罹癌約三年了，但最近身體狀況急轉直下，已經站不太住，雖然全家人都盡力在幫助他讓他能夠多休息一些。但爸最後還是撐不住了」，發長文向粉絲告別，讓人不捨，但眾人也集氣喊聲祝福老闆早日康復。