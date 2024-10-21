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詐騙集團日前除了被查勾結律師、警察、法官，刑事局另發現有詐團為了將贓款進行洗錢，還勾結特定記帳士，由記帳士申設人頭公司，再以人頭公司申請金融帳戶作為洗錢工具。刑事局中部打擊犯罪中心掌握情資後聯手北中南警力發動3波搜索，共計查獲犯嫌14人到案，並查扣電腦、存摺、金融卡、公司大小章及不法所得786萬餘元等贓證物，用以申辦洗錢帳戶之人頭公司計有32家，清查被害人逾51人，詐騙得手金額超過1億3千萬元，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。刑事警察局中部打擊犯罪中心，依據打詐情資研析小組分析資料，發現詐欺水房招募成員擔任人頭公司負責人，並由特定記帳士負責處理申設人頭公司流程，再以公司名義申辦金融帳戶作為洗錢工具，專替假投資詐欺集團從事洗錢，詐欺集團在臉書、YOUTUBE及LINE投放廣告吸引被害人加入LINE投資群組，分享投資股票獲利訊息，誘使被害人下載假投資股票平臺APP，並將投資款項匯入指定之人頭帳戶，經詐欺水房層轉投資款項至人頭公司帳戶後，便指揮集團車手假藉工程款及貨款等名義，臨櫃大額提領詐騙贓款。案經報請臺灣臺中地方檢察署履股檢察官指揮偵辦，並與臺中市政府警察局、臺北市政府警察局、雲林縣警察局及彰化縣警察局等單位共組專案小組，分三波執行查緝行動，先於113年2月至4月間陸續查獲具幫派背景之蘇姓主嫌及旗下水房集團成員到案，續於113年7月間擴大清查記帳士及人頭公司負責人等集團成員，共計查獲犯嫌14人到案，並查扣手機、電腦、存摺、金融卡、公司大小章及不法所得786萬餘元等贓證物，用以申辦洗錢帳戶之人頭公司計有32家，清查被害人逾51人，詐騙得手金額超過1億3千萬元，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。刑事警察局分析近年來詐欺犯罪型態，詐欺集團多以投資「虛擬貨幣」或「飆股」為話術，誘騙被害人不斷入金投資，察覺遭詐騙時財產已損失甚鉅，請民眾務必提高警覺，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證。