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同名「美濃」的高雄市美濃區與日本岐阜縣美濃市締結友好城市已逾十年，為深化兩地友誼，高市客家兒童合唱團攜手金曲獎常勝軍生祥樂隊，將於10/22赴日交流演出。岐阜縣美濃市北方的能登半島今年一月大地震，美濃市也因受波及，高市府客委會主委楊瑞霞表示， 希望孩子用歌聲撫慰當地受災的心靈，此外，合唱團孩子也手作99個客家藍衫鑰匙圈送給受災者，盼帶著高雄的祝福，繫上新家鑰匙，重啟家園。楊瑞霞表示，今年二月日本岐阜縣美濃市副市長堀部勉、副議長豊澤正信一行人到高雄拜會，美濃市長武藤鉄弘也來信指日本「和紙」登錄為世界文化遺產滿十週年慶，當時特邀高雄參加相關紀念活動。楊瑞霞指出，兩地城市自2012年起締結友好交流協定，高市美濃區是台灣著名的客家原鄉，保留客家傳統工藝「油紙傘」，而遠在日本岐阜縣美濃市則以具有一千三百年歷史的「造紙」傳統聞名，今年更藉此進行兩地在燈籠、水圳藝術節上匠藝的產業交流，為兩地友誼開啟新的里程碑。出訪前，高市府客委會也安排從事客語教學的老師林瑞芬教導合唱團孩子手作99個藍衫吊飾鑰匙圈。林瑞芬說，藍衫是客家婦女傳統的服飾，將藍衫縮小成典雅的吊飾，讓日本友人認識客家傳統之美，也感受孩子滿滿的祝福。楊瑞霞強調，孩子們手作99個藍衫吊飾，希望日本受災民眾「安全久久、健康久久、台日友誼也能長長久久」。