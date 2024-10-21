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▲ 第六屆世界佛教論壇場邊展覽。（圖／記者陳美嘉翻攝）

第六屆世界佛教論壇日前在浙江寧波雪竇山開幕，主題為「同願同行·和合共生」，有來自72個國家和地區的佛教界代表、專家學者約800人出席為期三天的活動。來自高雄的台灣上趣創意延展有限公司負責人、佛圖網藝術總監宓雄，從首屆論壇後時隔18年再重磅回歸，以佛教科技先行者全新身份為論壇帶來不同的視角體驗。世界佛教論壇由中國佛教協會、中華宗教文化交流協會主辦，首屆論壇以「和諧世界，從心開始」為主題，2006年在浙江杭州和舟山舉行，宓雄時隔18年再回歸，已從一名佛教活動策劃者和佛教藝術創作者，轉變為數位佛教藝術的探索者與實踐者。宓雄曾於2007年為少林寺製作一套從規劃設計到運營管理的完整創意IP「少林歡喜」，並於2007-2009年擔任少林歡喜地CEO。近二十年間，他年年受邀參加聯合國衛塞節的華語數字佛教藝術分享平臺，從攝影展、繪畫展、禪鼓表演，到數字化佛教產品，每次都以最新的姿態為來自世界各地的高僧帶來不同視覺感受與參與體驗。宓雄也從傳統佛教藝術逐漸升級，在數位佛教道路上不斷探索與實踐中提出新觀點，彰顯其在推動數字佛教的領先地位，也展示科技與佛教文化相結合的無限可能，這一跨界合作創舉的成功，無疑將為全球佛教文化的傳承與發展注入新的活力。宓雄在17日閉幕當天受邀參加「佛像與妙音—佛教藝術之美」論壇交流，並發表關於《佛教藝術從無像到虛擬的迭代與未來》主題演講，從佛教藝術的無像時代、鼎盛時期、電子時代的發展、數位化時代佛教藝術的多元演變等不同時代背景脈絡，向大家講述了佛教藝術從現實走向虛擬的改變。宓雄提到，佛教藝術發展至今已走過2500多年，從創作者所要表達的內容到使用的媒材、工具、傳播方式、用途形式、傳播對象等都發生了翻天覆地的變化。宓雄還在現場演示由他帶領網龍網路公司數位宗教事業部成員所創設的「聯合國衛塞節元宇宙」、「佛光山雲宇宙」等多款產品，佛教藝術智能科技式的全新體驗方式，激發了全場的興趣與共鳴。最後宓雄在演講中總結，從佛教藝術的過去到未來，就是從無像時期的創作者與生產力，到數位時代的虛擬創作者、AI生產力，一種由人、機、物融合後所產生的新智能形態，而我們佛教徒甚至非佛教徒未來都將是佛教藝術的參與者與創作者。