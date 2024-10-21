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▲康怡茜_竹藝六想-工藝設計組一等獎。（圖／文化部）

國立臺灣工藝研究發展中心辦理之「臺灣工藝獎(Taiwan Craft Award)」旨在獎掖創作，建構工藝人才培育支持系統，以健全臺灣工藝產業生態系。本獎以「創作獎」為核心本位表彰卓越之創作物件，另增設「協作獎」作為環狀支持，主要獎勵滋養、支持、協助創作者的人/團體或事件，透過獎項辦理，擴散工藝的創新觀念和協作的共好、共創、共融的公共化趨勢。今年臺灣工藝獎總計有414件報名，作品由來自學界、設計界、工藝界及產業界等組成的專業評審團嚴謹審查並經初選及複決選過程，最終選出58件創作獎入選作品及5案協作獎案件。工藝中心主任陳殿禮指出，本屆臺灣工藝獎「創作獎」以「自然、循環、永續」為訴求，旨在透過工藝創作思考當代及未來環境的挑戰，從工藝材料、技術、觀念、精神及應用等多元面向呼應當代思潮。其中「創作獎」分設為「工藝美術組」和「工藝設計組」兩組，前者強調以材質、技法、造型或以獨特理念等表現為主，後者則聚焦於具量化生產及市場銷售潛力的作品，兩組不同類型的工藝創作得以展現其獨特的工藝價值。「工藝美術組」一等獎得獎作品「轉生I」屬金工領域創作，作者游嘉萍展現其精湛的金屬工藝技術，僅以銅為媒材模擬動物的肢體型態、皮革肌理及其逐漸毀壞黑化、寫實的草葉等植物造型，以隱喻轉化等表現形式來傳達個人對生命課題的看法；「工藝設計組」一等獎則由設計師康怡茜的作品「竹藝六想」獲得評審青睞，康怡茜以三角形與菱形圖案為設計靈感，打造六款竹製手提包，手提包的表面採用七款精細的細竹編、「經挑」的手工苧麻織布、漆藝的變塗技法和搭配包型的三角立體檜木拼板等，除展現賽德克族經典的織作技藝又導入現代化的機械加工技術，為兼具優雅美感與實用性的完美作品。「協作獎」主要表揚長期且持續以其資源進行支持、協助工藝創作的個人/團體或事件。本屆獲獎團體為社團法人臺南市竹會、高雄市寶來人文協會、紅琉璃有限公司、陶藝家林清河及纏花工藝家林佩瑩，他們致力於活化傳統工藝價值，讓微型且專精的工藝轉化為更多人積極投入、活絡生活並形成良善經濟循環和文化反饋的產業，透過長期的行動方案建構協作平台，以永續理念進行工藝推廣，不遺餘力。本屆58件創作獎入選作品和5項協作獎案件將在11月底至114年1月期間於新光三越臺北信義新天地A9及新光三越台中中港店接續展出，並於11月29日下午2時於臺灣藝術教育館南海劇場辦理頒獎典禮。