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復仇無畏，即刻開戰！由VNGGames維技遊戲代理的新世界探索MMORPG《遺落大陸2》於今(22)日揭開神秘面紗，正式展開公測！除了可在Google Play和App Store雙平台下載，遊戲官網也有提供APK及PC版供玩家進行安裝，無論你是行動裝置派還是桌機控，這場復仇征途都已為你準備就緒！為了慶祝《遺落大陸2》正式上線，官方準備一系列的公測開服線上線下活動，參加即有機會獲得遊戲珍稀虛寶及豐厚現金等大獎。創世者們可千萬別錯過了，現在就一起加入這場驚險刺激的復仇冒險吧！官方表示，《遺落大陸2》作為《遺落大陸》的最新正統續作，玩家們所熟悉的五大經典職業將華麗重現於遊戲中，並可靈活地透過職業切換功能，讓創世者們探索最適合自己的職業。本作延續MMORPG核心玩法，保留玩家喜愛的開放地圖模式和組隊挑戰Boss，更全新推出「神鑄系統」，讓創世者得以打造強悍魔武裝備，獲得全面的戰力提升。現在，就與我們一起在這片遺落大陸上，展開一段全新的救贖世界之旅！《遺落大陸2》今日上線後也將陸續推出豐富的活動：⦁ 【開服首週衝榜活動】於10月23日至10月28日期間，進行遊戲內玩家戰力比拚活動⦁ 裝備戰力衝榜(裝備戰鬥力需達6,000方可參與)：結算排名第一的創世者可獲得獨一無二的「眾神之護」遊戲稱號及多項珍稀虛寶。⦁ 魔武戰力衝榜(魔寵戰鬥力需達50,000方可參與)：結算排名第一的創世者可獲得獨一無二的「造物之主」遊戲稱號及多項珍稀虛寶。⦁ 總戰力衝榜(職業角色戰鬥力需達30,000方可參與)：結算排名第一的創世者可獲得獨一無二的「神王之威」遊戲稱號及多項珍稀虛寶。(遊戲稱號及虛寶將於活動結束，系統結算完成後自動送發至遊戲內的郵件中心)⦁ 【創世爭霸榜活動】於10月22日至10月28日期間，官方網站將舉辦跨伺服器「創世爭霸榜」的競賽活動。創世者們透過提升戰鬥力來爭奪排名，每日早上6點官網將更新顯示排行榜前50名的玩家。活動涵蓋台港澳新馬地區，提供豐厚的遊戲獎勵。現在加入的新玩家還可以獲得迎新虛寶好禮，即刻去下載，在眾多創世者們間展現實力，問鼎榜首吧！《遺落大陸2》公測狂歡派對席捲來襲！官方將於 11月 9 日 (六) 18:00 於全台共1,500台【e-PLAY 街頭影音】進行直播與現場活動，創世者們只要掃碼答題，就有機會拿到遊戲虛寶，e-PLAY街頭再加碼大獎現金$8,800(限1名)及MyCard50點(限100名)。前往指定6 大夜市周遭據點與主持人進行遊戲，獲勝者再拿獎金$500，且活動當天更與刺青師恩琦合作，除了邀請出席見面會直播現場共襄盛舉外，還為《遺落大陸2》設計專屬圖騰刺青並印製成紋身貼紙要發送給有來見面會的玩家們。《遺落大陸2》夜市街頭玩家見面會，等你來High翻全場！6 大夜市街頭互動據點：⦁ 北區-金興發生活百貨 通化門市--106台北市大安區臨江街81號(夜市內)-金興發生活百貨 師大門市--106台北市大安區師大路39巷6號8號(夜市內)⦁ 中區-美廉社-太平長億店 台中市太平區永成里長億路24號(靠近長億夜市內140公尺)-家樂福超市 豐原向陽店 台中市豐原區向陽路265號1、2樓(豐原葫蘆墩夜市約300公尺)⦁ 南區-家樂福超市左營南屏店-高雄市左營區南屏路369號(影音室內，離瑞豐夜市約150公尺)-殼樂果通訊-高雄市新興區六合一路141號(鄰近六合夜市約500公尺)《遺落大陸2》宣布將與《吮指王KING》展開合作，共同推出特別聯名活動！創世者們凡於聯名活動時間至11月15日(五)於全台《吮指王KING》門市單筆消費滿$150或於foodpanda訂購指定的「復仇雙拼餐」聯名套餐，皆可獲得遊戲虛寶卡1張 (數量有限，隨機贈送，送完為止)foodpanda聯名套餐「復仇雙拼餐」內容：雞腿+雞翅+配餐A+贈送遊戲虛寶卡*1虛寶卡內容：⦁ 神鑄石*10、紅色星符寶箱*2、符石星塵*10、綁定魂晶*200⦁ 1級寶石寶箱*10、一階強化石*20、一階突破石*5⦁ 戰騎之魂*10、背飾精華*10、神兵祝福油*10、水晶*10000(遊戲虛寶卡將採隨機發送，共三種不同內容，每張虛寶卡只代表其中一種，一組遊戲帳號限兌換一次)《遺落大陸2》全面進軍你的日常生活！不只攜手《吮指王KING》，遊戲官方更設計了更多驚喜跨界合作。⦁ 檳榔界的革命：攜手在地檳榔業者，推出《遺落大陸2》特製檳榔袋。每一口檳榔，都是冒險的開始...因為買檳榔就送你遊戲虛寶！⦁ 熱炒店的奇幻之夜：與雙北、高雄的熱炒店聯手，打造專屬美女開瓶器。來吧！讓我們在熱鬧喧囂中，以啤酒沖刷疲憊，以熱炒療癒心靈，玩《遺落大陸2》為這平凡的夜晚增添一絲魔幻色彩！最後，想掌握《遺落大陸2》最新遊戲消息的玩家們，請追蹤官方FB粉專；如果想與其他創世者們交流冒險心得，也歡迎加入官方FB社團或Line群組。無論新玩家還是老手們，熱情的社群平台都歡迎你們加入，期待與各位在遊戲中共享這場奇幻冒險！VNGGames是越南領先的遊戲發行商和開發商，致力於為全球玩家創造引人入勝的遊戲內容。我們與世界知名的開發商合作，在多個地區建立專業發行團隊，推出符合當地市場的高度在地化產品，同時經營多樣的授權和自有遊戲，穩健佈局全球的發行，在國際市場上有強大的影響力。憑藉作為一家頂尖創新遊戲公司的豐富經驗，相信將能帶給全球關鍵地區玩家卓越的遊戲體驗。