「收到錄取通知的那一刻，我和TutorABC的顧問都哭了！」成功申請美國名校的李同學回憶起申請過程時，臉上依然洋溢著感動的微笑。這不僅僅是一份錄取通知，更是她與TutorABC Study Abroad團隊近一年來並肩奮鬥的見證。
對於許多有志海外深造的台灣學生而言，如何在激烈的競爭中脫穎而出，是他們最關注的課題。為了協助更多學生實現夢想，TutorABC Study Abroad以國際菁英Essay編修團隊、免費的雅思與托福真人課程，以及與全球500多所名校的合作管道，甚至保證錄取為學生提供全方位一站式服務。
100%保證錄取：全球500+名校直通車
為了讓學生在國際競爭中取得優勢，TutorABC Study Abroad與英國、美國、澳洲、加拿大等國家超過500所頂尖學校建立了緊密的合作關係。這些合作涵蓋全球知名大學和專業學院，從理工、商業到藝術、人文等各領域，為學生提供多元且廣泛的選擇。
透過這些直接且可靠的申請渠道，學生能夠享受簡化的申請流程，更快速地獲得錄取通知。這種「名校直通車」模式，不僅降低了申請過程中的不確定性，還大幅提升了錄取成功率。學生不再需要面對繁瑣的程序和漫長的等待，而是可以專注於提升自我，為未來的學習生活做好準備。
然而，進入名校僅僅是第一步。如何在眾多競爭者中脫穎而出，還需要更強大的個人競爭力。為此，TutorABC Study Abroad不僅提供保證錄取的渠道，更致力於提升學生的申請品質。
國際菁英Essay Editor團隊：打造專屬錄取文件
為了幫助學生展現最佳的自我，TutorABC Study Abroad跨國組建了一支由100%國際名校畢業的Essay Editor菁英團隊。他們深諳各名門院校對申請者的期望和重視的要點，堅信「申請文件應該是寫給夢想學校的情書，而非冰冷的制式表格」。
這支團隊提供的不僅是文字潤飾，而是全面的編修與諮詢引導。他們與學生深入討論過往經歷，逐一挖掘亮點，協助規劃職涯目標和留學動機。透過頭腦風暴和故事構思，幫助學生完善履歷、自傳和讀書計畫，使申請文件充分展現學生的獨特性和潛力。
李同學表示：「我的CV修改了六次，SOP也根據不同學校的需求進行了多次調整。顧問們細心討論我的每段經歷，提供建議，協助豐富文書內容。在有限的字數內，他們調整了整體的邏
輯和架構，確保重點明確，完美契合我的申請背景和個人特質。最終的版本，連我自己都驚艷不已。」
免費真人雅思、托福課程：提升應試實力
語言能力是海外升學的關鍵門檻。為了協助學生有效提升語言成績，TutorABC Study Abroad提供免費的真人線上雅思與托福準備班。課程由經驗豐富的專家精心設計，強化考試技巧，同時模擬大學研討會情境，讓學生提前適應留學環境中的英語使用。
此外，TutorABC還與國際權威機構Barron's官方合作，為學生提供權威的備考資料和模擬考試。透過量身打造的個性化學習計劃，學生能高效提升語言能力，增強考試信心。
全方位陪伴服務，實現留學夢想
TutorABC Study Abroad的服務模式，結合了國際菁英團隊的專業指導、免費的托福與雅思課程，以及與全球500多所名校的合作，為學生提供全方位的支持。在申請過程中，學生不僅獲得了專業的文件編修，還在語言能力和學校申請上得到了實質的保障。
「我們相信，留學不該是孤獨的旅程。透過我們的國際菁英團隊、免費英檢課程，以及廣泛的名校合作，在每個關鍵時刻，給予學生最貼心的陪伴和支持。」TutorABC Study Abroad部門負責人李亭表示。「當其他公司的顧問還在同時服務20至30位學生時，我們規範每位顧問最多只負責10位學生。成本不是我們的首要考量，服務品質才是我們最在意的事。」
在全球化的今日，台灣學子的國際夢想從未如此觸手可及。TutorABC Study Abroad以其國際菁英Essay編修團隊、免費的真人英文檢定課程，以及100%保證錄取的全球名校直通車，為每一位追夢者鋪就通往成功的道路。
>>點選連結獲取留學專家諮詢並獲取100堂免費英文課
關於TutorABC Study Abroad
TutorABC Study Abroad是一家保障100%錄取的專業遊學與留學教育輔導機構，以業界唯一之雙顧問服務結合與國際Essay Editor團隊輔導模式，提供從選校、申請文件、讀書計畫、履歷編修、托福與雅思考試課程、模擬面試的專屬一站式客製化輔導服務。
與全球500所以上知名院校合作，範疇涵蓋英、美、加、澳等熱門留學國家，至今已服務超過1,000名學生，累計超過成功申請1.5億元獎學金。致力於幫助學生在競爭激烈的申請過程中脫穎而出，進入世界頂尖學府。欲瞭解更多請洽TutorABC Study Abroad官方網站
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100%保證錄取：全球500+名校直通車
為了讓學生在國際競爭中取得優勢，TutorABC Study Abroad與英國、美國、澳洲、加拿大等國家超過500所頂尖學校建立了緊密的合作關係。這些合作涵蓋全球知名大學和專業學院，從理工、商業到藝術、人文等各領域，為學生提供多元且廣泛的選擇。
透過這些直接且可靠的申請渠道，學生能夠享受簡化的申請流程，更快速地獲得錄取通知。這種「名校直通車」模式，不僅降低了申請過程中的不確定性，還大幅提升了錄取成功率。學生不再需要面對繁瑣的程序和漫長的等待，而是可以專注於提升自我，為未來的學習生活做好準備。
然而，進入名校僅僅是第一步。如何在眾多競爭者中脫穎而出，還需要更強大的個人競爭力。為此，TutorABC Study Abroad不僅提供保證錄取的渠道，更致力於提升學生的申請品質。
國際菁英Essay Editor團隊：打造專屬錄取文件
為了幫助學生展現最佳的自我，TutorABC Study Abroad跨國組建了一支由100%國際名校畢業的Essay Editor菁英團隊。他們深諳各名門院校對申請者的期望和重視的要點，堅信「申請文件應該是寫給夢想學校的情書，而非冰冷的制式表格」。
這支團隊提供的不僅是文字潤飾，而是全面的編修與諮詢引導。他們與學生深入討論過往經歷，逐一挖掘亮點，協助規劃職涯目標和留學動機。透過頭腦風暴和故事構思，幫助學生完善履歷、自傳和讀書計畫，使申請文件充分展現學生的獨特性和潛力。
李同學表示：「我的CV修改了六次，SOP也根據不同學校的需求進行了多次調整。顧問們細心討論我的每段經歷，提供建議，協助豐富文書內容。在有限的字數內，他們調整了整體的邏
輯和架構，確保重點明確，完美契合我的申請背景和個人特質。最終的版本，連我自己都驚艷不已。」
免費真人雅思、托福課程：提升應試實力
語言能力是海外升學的關鍵門檻。為了協助學生有效提升語言成績，TutorABC Study Abroad提供免費的真人線上雅思與托福準備班。課程由經驗豐富的專家精心設計，強化考試技巧，同時模擬大學研討會情境，讓學生提前適應留學環境中的英語使用。
此外，TutorABC還與國際權威機構Barron's官方合作，為學生提供權威的備考資料和模擬考試。透過量身打造的個性化學習計劃，學生能高效提升語言能力，增強考試信心。
全方位陪伴服務，實現留學夢想
TutorABC Study Abroad的服務模式，結合了國際菁英團隊的專業指導、免費的托福與雅思課程，以及與全球500多所名校的合作，為學生提供全方位的支持。在申請過程中，學生不僅獲得了專業的文件編修，還在語言能力和學校申請上得到了實質的保障。
「我們相信，留學不該是孤獨的旅程。透過我們的國際菁英團隊、免費英檢課程，以及廣泛的名校合作，在每個關鍵時刻，給予學生最貼心的陪伴和支持。」TutorABC Study Abroad部門負責人李亭表示。「當其他公司的顧問還在同時服務20至30位學生時，我們規範每位顧問最多只負責10位學生。成本不是我們的首要考量，服務品質才是我們最在意的事。」
在全球化的今日，台灣學子的國際夢想從未如此觸手可及。TutorABC Study Abroad以其國際菁英Essay編修團隊、免費的真人英文檢定課程，以及100%保證錄取的全球名校直通車，為每一位追夢者鋪就通往成功的道路。
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TutorABC Study Abroad是一家保障100%錄取的專業遊學與留學教育輔導機構，以業界唯一之雙顧問服務結合與國際Essay Editor團隊輔導模式，提供從選校、申請文件、讀書計畫、履歷編修、托福與雅思考試課程、模擬面試的專屬一站式客製化輔導服務。
與全球500所以上知名院校合作，範疇涵蓋英、美、加、澳等熱門留學國家，至今已服務超過1,000名學生，累計超過成功申請1.5億元獎學金。致力於幫助學生在競爭激烈的申請過程中脫穎而出，進入世界頂尖學府。欲瞭解更多請洽TutorABC Study Abroad官方網站