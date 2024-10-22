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▲李靖惠花了10年時間，才終於將《愛子歸來》拍好。（圖／記者陳明安攝）

▲受刑人分享觀後心得，陳凱倫（左）上前與對方擁抱。（圖／記者陳明安攝）

▲溫媽媽長期寫信給台灣的受刑人，被稱為「台灣監獄之母」。（圖／記者陳明安攝）

紀錄片《愛子歸來》今（22）日在台北監獄舉辦首映會，現場邀請矯正署副署長林憲銘、台北監獄典獄長許金標、台灣監獄之母溫媽媽、台北更生團契牧師戴善盈等人，以及180位受刑人一起在現場觀看，李靖惠導演也分享自己十年磨一劍的心情。電影播完後，現場超過一半的受刑人都落下眼淚，紛紛分享心中的感受，主持人陳凱倫也透露，先前兒子陳銳入獄服刑，他進到監獄內當志工，兒子在眼前卻不能相認的痛，他至今仍放在心中。《愛子歸來》是李靖惠耗費10年時間所製作的紀錄片，片中以楊媽媽為主角，細膩刻劃楊媽媽和一群受困美國重刑犯監獄的受刑人之間，如何從陌生走到情同親人的心路歷程，可以看到楊媽媽用自己的愛，穿越高牆阻隔，為受刑人孤獨的世界注入暖流。感動劇情讓現場一半的受刑人都流下眼淚，也有不少人分享自己的觀後心得。其中一名受刑人說，看完電影之後，覺得就像電影裡說的「We are not alone，每個人背後都有一個強大的媽媽」，無論是自己的媽媽、電影裡的楊媽媽還是台灣監獄之母溫媽媽，都給出很多的愛；一名越南籍受刑人也分享自己的故事，表示自己入獄10年，再也沒看過爸爸媽媽，只有哥哥會定期從越南飛到台灣探視他，不過看到電影之後感受到愛。陳凱倫也分享，兒子陳銳曾捲入簽賭黑吃黑案，他後來進到監獄做志工，一樣也是受刑人排排坐的活動，他起初不知道兒子就坐在走道旁，結果他志工當到一半突然看到兒子就在眼前，不過當時卻無法相認，當下其實非常痛苦，所幸兒子後來也改過向善了；另外，還有一名受刑人許願，希望李靖惠導演可以拍台灣的版本，且不只拍牆外的故事，也可以拍關於牆內受刑人的想法，眾人也說之後一定會改過自新。不只美國有楊媽媽的存在，在台灣也有溫媽媽，她長期寫信給台灣的受刑人，把他們當成自己的孩子來鼓勵，從1992年起至今32年不曾間斷過，是許多受刑人心中的支柱，也是得到溫暖的來源。而更生團契是台灣長期投入監獄關懷工作的先鋒，他們都在各個監獄默默付出愛的關懷。法務部矯正署林憲銘副署長，也特別感謝李靖惠導演，他說：「非常感謝靖惠導演細膩拍出監獄關懷者和受刑人，以及家屬深刻感人的故事。《愛子歸來》引領我們進入受刑人的內心世界，對於獄政管理單位和所有的工作人員而言，讓我們更有同理心，也更知道如何幫助受刑人。這不只是矯正機構非常好的教育訓練電影，更是受刑人家人都應該看的電影，非常期盼院線上映能推廣給更多學生觀賞，成為向下扎根防治犯罪的好機會。」