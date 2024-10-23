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▲張雨綺曾認愛汪小菲，不過兩人不到一年就宣告分手。（圖／張雨綺微博）

中國演員鄭爽2021年被指出到國外尋找代理孕母生下兩個孩子，但跟前男友分手之後又拋棄孩子，再加上涉嫌逃漏稅等風波，即便身為一線女星仍直接被中國官方全面封殺，沒想到另一名女星張雨綺近日也陷入「代孕」風波中，被指出龍鳳胎根本是假的，參與錄製的節目鏡頭被刪掉，恐成為鄭爽第二。37歲的張雨綺在出演周星馳執導的電影《長江7號》後，正式成為「星女郎」出道，感情生活豐富的她先後與導演王全安、富商袁巴元結婚，2009年更公開認愛汪小菲，不過兩人感情維持不到1年就宣告破裂，外傳張雨綺脾氣火爆，曾在家中和停車場與汪小菲互搧巴掌。張雨綺近期靠著中國選秀節目《乘風破浪的姐姐》掀起第二波演藝事業巔峰，而她與前夫袁巴元育有一對龍鳳胎，11日袁巴元前前妻葛曉倩爆料張雨綺曾找人代孕，更堅稱手上握有實質證據，並已向相關部門舉報。針對此爆料，張雨綺一直保持沈默，未對外界做出任何回應。雖然事件尚未證實，卻已經對她的工作產生影響，在綜藝節目《是好朋友的週末》裡的鏡頭幾乎全被刪除，遊戲環節更是被安排離席，彷彿官方已默認此事。