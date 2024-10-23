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▲ 神岡區岸裡國小後門規劃「標線型人行道」，提升行人與學童上下學的通行安全。（圖／NOWnews資料照 ）

交通部統計，去年全台灣共有380名行人死於交通事故！為擺脫「行人地獄」罵名，內政部去（2023）年與交通部推動4年400億「永續提升人行安全計畫」，補助地方政府針對「路口行人安全設施改善」、「改善人行道」等改善工程。然而國土管理署今（23）發新聞稿，公開完工未達一半、尚未發包等12「落後縣市」名單，喊話「快跟上」。「永續提升人行安全計畫」為2024年至2027年4年期計畫，總經費400億元，由內政部及交通部分別匡列260億元及140億元，會透過「路口行人安全設施改善」、「改善人行道」、「校園周邊暨行車安全道路改善」、「行人及高齡友善示範區」、「減少路側障礙物」、「提升非號誌化路口安全」等6項行動方案，提升行人通行環境品質及安全。針對799處行人易肇事路口核定案件，國土管理署今（23）發新聞稿指出，國土署及所屬機關權責改善的601處皆定期召開檢討會議，目前已改善329處路口，預定於年底前全數完成改善。國土署說明，因危險路口的改善工程，須經由在地溝通，掌握用路人使用情形，同時依據肇事資料分析事故發生原因等，就既存通行問題，提出精確且有效的改善方案，再藉由工程施作來達到改善目的及效益，以有效提升用路人安全保障。因此，國土管理署強調，後續將持續協助地方政府辦理改善工程，並要求執行落後縣市加速趕辦。國土署也公開點名，，應加快工程進度。另針對人行環境改善案件，國土署指出，等12縣市，提醒縣市政府應加速趕辦，積極回應國人對於人行品質提升的期待。台灣每年有多人行人慘遭路殺？根據交通部道安網統計，去（2023）年行人死亡人數380人，較前（2022）年減少14人，是16年以來新低，從2008年的統計至今，有13年行人死亡人數都超過400人，最多是2008年的460人，2017年及2022年分別是381人、394人。