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為提升國內職業安全衛生水準、為勞工打造安心幸福職場，勞動部每年皆舉辦「國家職業安全衛生獎」評選活動，以鼓勵並表揚落實推動職業安全衛生之標竿企業。2024年有職安領域奧斯卡獎之稱的國家職業安全衛生獎項，經歷長達數月嚴謹審核評選，勞動部於10月21日公布共有10家企業獲獎，成為國內職場安全衛生領域的「卓越典範」。國民品牌舒潔製造商—金百利克拉克所屬台灣史谷脫紙業榮獲「113年國家衛生安全獎—傳統產業投資特別獎」肯定，為本次獲獎企業中唯一民生消費用品外商企業。金百利克拉克台灣分公司總經理蔡靜宜表示，「台灣史谷脫紙業之母公司金百利克拉克台灣分公司在台灣深耕已逾50年，目前在台灣為消費者熟知喜愛的品牌除了舒潔、可麗舒之外，尚有女性護理用品品牌靠得住Kotex、嬰幼兒護理用品品牌好奇Huggies等。金百利克拉克深信有幸福的員工才能生產出讓人感到幸福的產品，實踐「Better Care for A Better World」的企業願景!」蔡靜宜強調：「我們相信打造零職災的工作場域、讓員工感到幸福安心，我們才能持續生產讓消費者幸福的產品！我們秉持以人為本與永續經營的核心理念，在廠區內推動各項安全文化措施，最終目標就是要確保每位員工可以安心上班，平安回家。」金百利克拉克亞太市場供應鏈協理簡毓汝表示，「對金百利克拉克而言，生產效率像是橡皮球，當它不慎掉落，只要努力，球還是會彈起來回到對的樣貌。但員工安全就像是水晶球，一旦發生了事故就會整個碎裂，再怎麼努力也無法回到原本樣貌。」簡毓汝接著說:「我們的安全標準除了優於台灣法規之外，舒潔在全世界有超過30個工廠，透過架構性且系統化的全球標竿學習，以及國外專家年度稽核及持續改善，安全第一觀念早已經成為我們每個人的核心價值。」舒潔品牌長期深耕台灣，始終堅持為消費者提供優質與令人幸福的產品。1971年推出台灣市場第一包高品質原生紙漿衛生紙，自此引領市場並稱霸衛生紙市場逾半世紀，根據2024【凱度消費者指數品牌足跡】年度報告，舒潔品牌連續多年蟬聯台灣家庭用品類排行榜第一名，為家喻戶曉的國民品牌。2011年全系列舒潔紙製品率先取得全球公認最嚴謹的FSC™國際森林管理委員會永續森林驗證標章，引領台灣家庭用紙產業接軌國際永續紙業趨勢！在人才方面，舒潔品牌製造商業致力為員工打造安心幸福的工作環境，不僅曾榮獲「勞工安全衛生優良單位五星獎」肯定，也獲得勞動部勞動力發展署「國家人才發展獎」殊榮，自2020迄今更連續四年獲得亞洲知名人力資源雜誌《HR Asia》的「亞洲最佳企業雇主獎」肯定，是本地優質人才嚮往的優質企業。