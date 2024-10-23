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「台北國際電子產業科技展」與「臺灣國際人工智慧暨物聯網展」23日在台北南港展覽館1館盛大登場，超過300家國內外企業共同展出。其中最受矚目的展館之一是以新型5G技術為主題的「5G視界館」，由多家受財團法人資訊工業策進會輔導的在地廠商組成，展示5G為各產業加值的成果。現場設計了四大互動體驗區與靜態展示區，讓參觀者能以多樣化的方式了解創新通訊科技帶來的震撼突破。主舞台區由LED箱型巨幕組成，民眾可站進箱中感受沉浸式場景體驗。這項吸睛的展品由紅然股份有限公司負責內容製作，並與宏達電旗下的智宏網股份有限公司聯手，以5G整合邊緣運算技術，讓四面環繞的螢幕輸出高畫質數位動畫。5G高速率且低延遲的特性可讓畫面流暢傳輸，營造擬真感十足的體驗。5G無線網路的運用更能讓展場擺脫佈滿線材的困擾，將數位展演提升至新境界。另一項備受矚目的展區則是宏達國際電子股份有限公司與智宏網合作打造的VIVE Mars CamTrack虛擬攝影棚，藉由5G連結多感測器及設備，可立即合成真實影像與虛擬背景，電影工作者能即時看見影像成果。5G的特性也能支援大規模虛擬場景下載，讓成像與拍攝的過程更順暢，大幅降低製片時間與成本，影視創作也因此變得更自由。同屬影視娛樂類型的還有宏達電的5G串流虛擬實境（VR）體驗，由富鴻網股份有限公司執行系統整合，讓5G與VR技術結合，高度還原「巴黎聖母院」的場景。民眾只要戴上VR頭戴式顯示器，就能一秒踏進經典建築中，近距離探索祭壇、拱頂和花窗等精緻細節。輔以5K超高解析度畫面與場域定位追蹤技術，實境感大大提升，體驗者也不會感到暈眩。此外，運用5G的廣連結特性，還可連接多個終端裝置，讓多人同步進行VR體驗。在人力缺乏的時代，5G也能協助填補產業的人力缺口。愛吠的狗娛樂股份有限公司與富鴻網、亞旭電腦股份有限公司等相關業者合作，打造AI自主移動式導覽機器人，以5G搭配生成式AI即時運算，機器人能在2秒內快速與民眾對答，宛如真人導覽員。而5G與Wi-Fi異質網路整合技術則能確保服務不中斷，讓互動體驗保持流暢。此應用目前已導入觀光工廠，未來也將推廣至更多場域，減輕企業的人力負擔。除了四大互動展區，現場亦有TIP（Telecom Infra Project）驗證實驗室、AI智慧基站與智慧控制器（RIC）等靜態展示。資策會更在展期內安排三場論壇，邀請臺廠貴賓分享如何將5G靈活運用於各產業，以及5G能帶來的優勢。資策會作為第三方顧問，長年致力於推動新型5G通訊與數位轉型，並輔導本土網通業者發展多元5G解決方案，在填補產業的通訊或數位缺口時，也一併協助健全本土網通生態系，為臺灣堅強的5G實力紮根。