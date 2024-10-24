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在競爭激烈的保健食品市場，消費者越來越重視「品質、效果、安全」，同時也期盼品牌能秉持良心、嚴格把關，確保健康與安全。自2018年以來，台灣生技之光「婕樂纖」持續累積超過120座大獎，其中包括國家品牌玉山獎、國家品質標章SNQ、台灣品質保證金像獎、世界品質標章等多項殊榮。「國家品牌玉山獎」是全台灣最具指標性與公信力的企業品牌獎項，旨在激勵台灣企業追求卓越，並塑造國家品牌形象。每年邀請產、官、學界的專家以「品質、品牌、品味」為評選標準，嚴格審核並表揚優質企業與創新產品。今年，婕樂纖再度以卓越的表現脫穎而出，一共榮獲19項大獎，包括1座傑出企業獎、1座最佳人氣品牌獎與15座最佳產品獎，更獲得「最佳產品獎」首獎與「最佳人氣品牌獎」首獎，成為業界翹楚，因此，婕樂纖將受邀到總統府接受總統的表揚，更代表婕樂纖是消費者最信賴的品牌之一，也是台灣生技產業的卓越領導品牌。這與今年上半年於奧地利總統府獲頒的17面世界品質評鑑大賞遙相輝映，彰顯了婕樂纖在生技產業中的領先地位。在董事長呂世博的領導下，婕樂纖邀請世界頂尖2%科學家林文川教授指導，並結合專業醫學團隊，推出了「婕樂纖–纖飄錠」並獲得兩項國家認證及衛福部核可健字號，其包括「不易形成體脂」與「調節血脂」（健字號A00394號）。該產品更搭配業界首創的八位專業營養師提供的專屬飲食指導，幫助消費者重拾健康與理想體態。自品牌創立以來，婕樂纖始終秉持「健康與安全」的承諾，不斷追求創新與卓越，至今已累計獲得超過140座國內外品質大獎。今年，婕樂纖更邀請知名藝人郭雪芙擔任年度代言人，為「纖飄錠」增添品牌魅力。品牌透過計程車、公車、商辦大樓電梯及台北信義區的行動影音專車等多元行銷渠道進行全方位曝光，讓更多消費者認識並信賴婕樂纖的優質產品。此外，婕樂纖創新推出的「無店鋪行動加盟模式」以其省去開店成本、無時間地點限制的靈活性，成為現代人創業首選。加盟者僅需一部手機，便能透過社群媒體分享或直播銷售產品，創造收入。該模式特別吸引數千名全職媽媽的參與，並創下亮麗成績。董事長呂世博表示：「好的產品與服務是對消費者的責任，而協助加盟商成功則是公司的使命。」這種創新模式不僅提升了消費者滿意度，也吸引了多家商業雜誌與財經媒體的關注，預示微型創業的新趨勢即將來臨。