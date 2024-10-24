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▲Google Doodle「弦月升起」遊戲規則，完成指定月相即可獲得分數。（圖／翻攝官網）

▲Google Doodle官網公佈了「弦月升起」互動遊戲設計圖。（圖／翻攝官網）

▲今（24）天的月相為「下弦月」為月亮週期的第七階段。（圖／翻攝starwalk官網）

Google為了慶祝10月「弦月升起」，Google Doodle塗鴉推出互動式線上卡牌遊戲，點進去首頁之後即可和電腦對戰，輪流放置對應卡牌，成功配對即可獲得較高分數，可以配對相同月相，或是組合出滿月，如果組合出月週期還可以獲得2分，遊戲結束後獲得較高分即可獲勝。Google Doodle為了慶祝10月的弦月升起，推出了線上卡牌遊戲，邀請用戶和電腦對戰，藉此測試民眾對於月相週期的了解。遊戲內要和電腦互動輪流出牌，在鄰近的位置放上相同的月相，或是湊出滿月組合可獲得一分，如果組合成完整月相的月週期可以獲得2分。月相主要有四個，包含滿月、新月、上弦月和下弦月，中間還有四個次要月相，為娥眉月、盈凸月、虧凸月和殘月。同時月相會影響潮汐的高度。在滿月和新月時，月球、太陽和地球排成一線，高潮變得更高一些，低潮變得更低一些。在上弦月和下弦月，太陽對抗月球的引力，使潮汐變得溫和。高潮稍低，低潮稍高。事實上，今（24）天的月相為「下弦月」為月亮週期的第七階段，是月亮走完軌道的四分之三，與上弦月相類似，在下弦月期間，從地球上可以看到一半的月盤，然而，在此月相，月亮的另一半被照亮，月亮在天空中與太陽成90度角，在下弦月的月相期間，此時月球上的陰影最長，地球的大氣層最清晰，是觀察到月球表面的最好時間，但台灣今天有東北季風還有潭美颱風的外圍環流影響，風雨明顯，今天想看月亮可能要碰碰運氣了。