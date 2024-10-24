韓國遊戲研發公司KOG宣布，旗下經典橫向捲軸動作遊戲《GrandChase Classic 永恆冒險》（後簡稱《永恆冒險》），將於10月30日起增加遊戲橘子平台專屬入口管道，讓台港澳玩家可以重溫熱血冒險的感動。《 永恆冒險》的前身是經典遊戲《三小俠》，除了主要角色、遊戲劇情及戰鬥模式經典回歸，也將帶來全新的遊戲體驗。
遊戲由KOG直營、全球同服，並提供Steam與遊戲橘子兩大平台登入，玩家可與其他地區玩家一起遊玩。此外，韓國KOG為歡慶《永恆冒險》增加遊戲橘子平台專屬入口，更祭出限定活動與豐厚的事前預約好禮，點此前往事前預約網址。
超過20位強力角色、副本地圖支援單人多人遊玩
《永恆冒險》是一款風格獨具的橫向捲軸動作角色扮演遊戲，以承襲經典的獨特漫畫風格與爽快的戰鬥系統為特色。玩家可透過不同角色的技能組合，享受擊敗敵人的酣暢淋漓戰鬥感，並挑戰多樣副本關卡，無論是單人作戰還是與朋友組隊，都能在冒險旅程中找到無窮樂趣。
在《永恆冒險》的世界中，玩家將與23位強力角色一起展開冒險。《三小俠》中最具代表性的三位成員——卡納班的血色騎士團團長「愛麗絲」、才能出眾的賽爾丁魔法師「亞莓」、喜愛和平的精靈族「利樂」也再度回歸，為了拯救女王而踏上旅程，隨著劇情的深入，他們將遇到更多志同道合的夥伴，一同面對更為強大的敵人。每位角色都有獨特的技能與背景故事，玩家可根據自己的喜好選擇，組成最強的精英冒險小隊。
此外，《永恆冒險》擁有數十種風格各異的副本，從單人挑戰到多人合作，皆能讓玩家沉浸其中。每個副本設計都有獨特的敵人與Boss，挑戰不同的策略和玩法，並可收獲豐富的副本獎勵。精心設計的戰鬥場景與逼真的打擊感，將帶給玩家前所未有的遊戲體驗。
事前預約開跑、平台活動接力登場，限定獎勵大方送
韓國KOG為歡慶產品於遊戲橘子平台上線，特別推出事前預約活動及系列版本限定活動。即日起至10月29日12:00，玩家完成事前預約就能獲得限定稱號、戒指寶箱、+9項鍊強化箱等超值好禮。
◾Welcome GrandChase稱號 (永久)：提升角色各項數值，並享受經驗值加乘2.5%。
◾Welcome GrandChase戒指寶箱 (21天)：提供經驗值加乘25%的加成效果。
◾Welcome GrandChase +9項鍊強化箱 (21天)：增加角色攻擊力，並附帶強力特效。
10月30日起至11月27日15:00，創建遊戲角色並達到Lv.10，即可獲得50樂豆點。若新角色達到Lv.50，還有機會參加抽獎，將2000樂豆點及iPhone 16帶回家。
10月30日起至11月27日15:00，每日登入遊戲連線滿30分鐘，期間達成15天即可獲得「普林西恩裝備箱」與「白冰龍普林西恩封印卡」等高價值獎勵，同帳號限一隻角色獲得。
等級成長活動，超值虛寶助力衝級
新角色達到Lv.85前，每升5等都能獲得「屬性卷軸」、「高級符文召喚箱」等超值獎勵。當角色達到Lv.85後，還可額外獲得滿等裝備與包含商城道具的高級獎勵箱子。
我是廣告 請繼續往下閱讀
超過20位強力角色、副本地圖支援單人多人遊玩
《永恆冒險》是一款風格獨具的橫向捲軸動作角色扮演遊戲，以承襲經典的獨特漫畫風格與爽快的戰鬥系統為特色。玩家可透過不同角色的技能組合，享受擊敗敵人的酣暢淋漓戰鬥感，並挑戰多樣副本關卡，無論是單人作戰還是與朋友組隊，都能在冒險旅程中找到無窮樂趣。
在《永恆冒險》的世界中，玩家將與23位強力角色一起展開冒險。《三小俠》中最具代表性的三位成員——卡納班的血色騎士團團長「愛麗絲」、才能出眾的賽爾丁魔法師「亞莓」、喜愛和平的精靈族「利樂」也再度回歸，為了拯救女王而踏上旅程，隨著劇情的深入，他們將遇到更多志同道合的夥伴，一同面對更為強大的敵人。每位角色都有獨特的技能與背景故事，玩家可根據自己的喜好選擇，組成最強的精英冒險小隊。
此外，《永恆冒險》擁有數十種風格各異的副本，從單人挑戰到多人合作，皆能讓玩家沉浸其中。每個副本設計都有獨特的敵人與Boss，挑戰不同的策略和玩法，並可收獲豐富的副本獎勵。精心設計的戰鬥場景與逼真的打擊感，將帶給玩家前所未有的遊戲體驗。
事前預約開跑、平台活動接力登場，限定獎勵大方送
韓國KOG為歡慶產品於遊戲橘子平台上線，特別推出事前預約活動及系列版本限定活動。即日起至10月29日12:00，玩家完成事前預約就能獲得限定稱號、戒指寶箱、+9項鍊強化箱等超值好禮。
◾Welcome GrandChase稱號 (永久)：提升角色各項數值，並享受經驗值加乘2.5%。
◾Welcome GrandChase戒指寶箱 (21天)：提供經驗值加乘25%的加成效果。
◾Welcome GrandChase +9項鍊強化箱 (21天)：增加角色攻擊力，並附帶強力特效。
10月30日起至11月27日15:00，創建遊戲角色並達到Lv.10，即可獲得50樂豆點。若新角色達到Lv.50，還有機會參加抽獎，將2000樂豆點及iPhone 16帶回家。
10月30日起至11月27日15:00，每日登入遊戲連線滿30分鐘，期間達成15天即可獲得「普林西恩裝備箱」與「白冰龍普林西恩封印卡」等高價值獎勵，同帳號限一隻角色獲得。
等級成長活動，超值虛寶助力衝級
新角色達到Lv.85前，每升5等都能獲得「屬性卷軸」、「高級符文召喚箱」等超值獎勵。當角色達到Lv.85後，還可額外獲得滿等裝備與包含商城道具的高級獎勵箱子。
關鍵字