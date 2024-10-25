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美國乳酪不僅因其豐富的口感和多樣化的風味而受到喜愛，還以其高營養價值聞名，含高品質蛋白質，有助於肌肉的修復與增長，適合成長期的兒童、健身愛好者，並可增強飽足感，是健康飲食中的重要成分。同時還是鈣質的絕佳來源之一，是保持骨骼的關鍵營養素，其能夠預防骨質疏鬆和骨折風險，攝取足夠的鈣質對於成長期的兒童和老年人尤為重要。在忙碌的生活中，找到一份美味且便捷的餐點是每個人的心願。美國乳酪攜手連鎖便利超商萊爾富，推出三款美味的聯名食品，讓你在享受美食的同時，體驗高品質的美國乳酪帶來的獨特風味。無論是在沙拉、三明治還是熱食中，都能為菜餚增添層次和深度。這次的聯名產品，正是這種乳酪的最佳體現。選用高品質的美國乳酪製作「起司熱狗堡」，一口咬下美味，濃郁的奶香與香腸的鮮美相得益彰，讓你每一口都充滿驚喜。無論是快速的午餐還是隨時的小點心，它都是完美的選擇。售價僅65元，讓你以實惠的價格享受這份美味。若你也喜歡韓式料理，這道「韓式炸雞起司燉飯」絕對不容錯過！外酥內嫩的炸雞，搭配美國乳酪的柔滑口感，為你的味蕾帶來前所未有的享受，讓你感受韓式料理的獨特魅力。此款燉飯的售價為89元，是你美食選擇中的另一個亮點。此外，「奶青烤雞起司燉飯」則將傳統的奶青與香氣迷人的烤雞結合，創造出豐富的口感層次。加入高品質美國乳酪，使每一口都充滿濃郁的奶香，讓你在品嚐美食的同時，感受到不一樣的滿足感。這款產品同樣售價89元，絕對值得一試。美國乳酪擁有多達600多種不同的品種和風味，包括柔滑的切達、濃郁的藍紋和清新的莫札瑞拉等，能夠滿足不同食客的需求。這些乳酪經過嚴格的質量把關挑選和生產，符合國際食品安全標準，質量穩定且口感出色，以確保每口都富含天然的奶香和豐富的營養。此外，美國乳酪在烹飪中非常容易處理，使其成為多種料理的完美搭檔，無論是煎、烤、炸都能展現其獨特風味。這三款美味的聯名產品將於10月16日至11月12日期間在萊爾富限時販售。無論你是忙碌的上班族，還是熱愛便利食品的學生，這些選擇將滿足你對美食的追求。快去萊爾富！品嚐這些以美國乳酪為基礎的創意美食，讓每一次的用餐都變成一次難忘的味覺旅程！每一口都將是對品質的承諾，讓你在享受美味的同時，感受到美國乳酪的獨特魅力。不要錯過這次的美食盛宴，趕快行動吧！