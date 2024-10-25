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2024年臺中市聯合婚禮將於11月10日在一德洋樓(台中市北屯區文昌東十一街14巷1號)登場，臺中市政府祭出囍米、囍筷組、家電等各式好禮送給參加的新人。今年，聯合婚禮共開放100對新人參加，當天出席聯合婚禮的每對新人可獲得囍米及囍筷組、TANITA七合一體組成計、TECO東元16吋DC馬達遙控立扇、TATUNG大同10人不鏽鋼簡配電鍋，以及結婚證書及紀念結婚書夾。聯合婚禮還會抽出City Diamond引雅珠寶《經典六爪》鑽石鑽戒以及《珍珠925純銀造型項鍊》、八仙山莊森活雙人房住宿套票等好禮。臺中市政府民政局10/20(日)於集思台中新烏日國際會議中心舉辦新人說明會，當天報名成功的新人甜蜜牽手前往，說明會上不僅邀請到歐陽明副局長為大家獻上祝福，還邀請戶政科張榮美股長說明結婚登記相關事宜，活動內容相當豐富。婚禮當天將邀請到臺中市大家長盧秀燕為100對新人證婚，還有鼓鼓-呂思緯擔任幸福大使，希望給予所有新人一場最難忘的婚禮，歡迎大家11/10(日)一同到一德洋樓，獻上甜蜜的祝福！