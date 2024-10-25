台北市客家文化基金會主辦的「客家藝展平台計畫」，與劇團「僻室」攜手打造2024年度旗艦製作《水梨》，將於10月31日至11月2日在臺北客家音樂戲劇中心二樓劇場演出。此次邀請客家青年劇作家「陳弘洋」擔任劇本創作，由尹宣方、吉那、安原良、吳靜依等實力派演員領銜主演。本次演員群中，金曲歌后吉那-楊淑喻更是首次挑戰全本舞台劇，水梨園的去留在親情與現實之間進退兩難，家族成員隱藏已久的祕密逐漸浮現，歡迎喜愛戲劇與藝文表演的朋友一起從客家文化的角度，進入充滿愛恨情感糾葛的家族故事，共同探討這片土地最終將何去何從。
舞臺劇《水梨》劇情圍繞著鍾家成員，因家族水梨園的去留，展開家庭過往的愛恨情仇，透過劇中人物對土地、家族傳統與現實利益衝突，讓觀眾一同參與選擇與成長的旅程。《水梨》不只是一個發生在客家庄的故事，更是許多臺灣家族的縮影，映照出庶民生活切片。此次劇本由客家籍新銳劇作家陳弘洋編寫，透過自身對於客庄家鄉與情感，探索客家文化與客語創作展演得更多可能性，近年積極參與客家文化相關製作，如《霄裡迴盪》共融計畫、《天光》舞台劇等。《水梨》是他寫給爺爺、家鄉的作品，也是陳弘洋首部客語創作劇本，要用故事和觀眾分享他所熱愛的人與土地。
台北市客家文化基金會致力於推廣客家文化，並於客家音樂戲劇中心辦理各類型融合客家文化之表演藝術節目，透過專業的展演空間與創作計劃，持續累積當代客家文化藝術的多元性，將客家音樂戲劇中心打造成臺灣客家藝文節目創生之搖籃，與臺灣客家表演藝術傳承與創新的重要據點。
「客家藝展平台計劃」積極鼓勵藝文團隊將客家文化融入創作，同時也嘗試透過不同的元素去打造不限年齡、族群的都會特色的客家劇場旗艦級作品。2023年邀請「舞鈴劇場」將二樓劇場打造成「魔法森林」，利用劇場燈光音效及來回穿梭的扯鈴特技，讓來看戲的大小朋友都能沉浸於如童話故事般的奇幻空間。今年希望透過《水梨》將「客家表演藝術」帶入青年族群中，從細膩的情感中，體驗客家藝文表演的魅力，《水梨》已於OPENTIX平台開放售票， 詳細活動資訊詳至臺北市客家文化主題公園臉書粉絲專頁 ，購票連結。
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台北市客家文化基金會致力於推廣客家文化，並於客家音樂戲劇中心辦理各類型融合客家文化之表演藝術節目，透過專業的展演空間與創作計劃，持續累積當代客家文化藝術的多元性，將客家音樂戲劇中心打造成臺灣客家藝文節目創生之搖籃，與臺灣客家表演藝術傳承與創新的重要據點。
「客家藝展平台計劃」積極鼓勵藝文團隊將客家文化融入創作，同時也嘗試透過不同的元素去打造不限年齡、族群的都會特色的客家劇場旗艦級作品。2023年邀請「舞鈴劇場」將二樓劇場打造成「魔法森林」，利用劇場燈光音效及來回穿梭的扯鈴特技，讓來看戲的大小朋友都能沉浸於如童話故事般的奇幻空間。今年希望透過《水梨》將「客家表演藝術」帶入青年族群中，從細膩的情感中，體驗客家藝文表演的魅力，《水梨》已於OPENTIX平台開放售票， 詳細活動資訊詳至臺北市客家文化主題公園臉書粉絲專頁 ，購票連結。
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