2024廳院選廳院名家系列於昨（23）日開跑，首演伊蓮．葛莉茉鋼琴獨奏會獲樂迷熱烈迴響。而人稱「鬼才小提琴家」的小提琴傳奇巨星基頓．克萊曼，在睽違多年後，也將率領其子弟兵波羅的海絃樂團再度來臺，並於10月25日在國家音樂廳舉辦音樂會，為臺灣樂迷獻上古典音樂新風采。
現年77歲的基頓．克萊曼以推廣當代曲目創作、培育波羅的海周圍國家的年輕音樂家為己任。因此本次來臺，克萊曼與波羅的海絃樂團將透過絕佳默契，演繹阿根廷作曲家希納斯特拉、皮亞佐拉與喬治亞作曲家坎切利等人的作品，同時攜手活躍於國際樂壇的拉脫維亞青年鋼琴家歐索金斯 (Georgijs Osokins)，演出貝多芬「G大調第四號鋼琴協奏曲」。曲目編排特色十足，邀請樂迷一同入場，感受大師多變的音色及獨特的演奏語法。
為了藝術永不妥協 創絃樂團只為走自己的路
才華橫溢的小提琴大師基頓．克萊曼出生於拉脫維亞，在年輕時就一舉拿下伊麗莎白女王小提琴大賽、帕格尼尼國際小提琴大賽、柴可夫斯基國際音樂大賽等多項大獎。指揮大師卡拉揚稱讚他是「同輩中最傑出的小提琴家」，而他也以毫不妥協的藝術哲學，建立起全球性的名聲，成為他那一代最具原創性和引人注目的藝術家之一。
除了出神入化的演奏、詮釋樂曲的驚人想像力與表現力，克萊曼也積極地向大眾推廣當代東歐、北歐和南美洲作曲家的創作。而在演奏這些非主流作曲家的作品時，他總是能兼顧尊重傳統，同時展現原創性及新鮮感。其卓越的表現能力，讓他獲得全球樂迷的肯定，也讓許多當代作曲家願意為他量身打造新作。
1997年，克萊曼邀請一眾來自愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛，年輕且充滿熱情的音樂家，成立了波羅的海絃樂團 (Kremerata Baltica) ，以落實其創新且不媚俗的藝術理念。此後該團被認為是歐洲最具指標性的絃樂團之一，尤其以充滿新意的音樂會曲目安排著稱。本次來臺，基頓．克萊曼與波羅的海絃樂團將貫徹其精神，以經典曲目和當代創作穿插呈現，為樂迷獻上絕無僅有的聲響體驗。
經典與當代相交融 用曲目呼應大師傳奇人生
本次演出上半場，拉脫維亞鋼琴家歐索金斯將與波羅的海絃樂團攜手演出貝多芬「G大調第四號鋼琴協奏曲」。歐索金斯在19歲參加國際蕭邦鋼琴大賽，隨即引起樂壇關注，迅速成為觀眾最愛的鋼琴家之一。評論家稱他的演奏具有「革命性」和「非凡」的特質，他也因此成為波羅的海絃樂團創團以來，第一位常駐樂團的客席藝術家。他們將如何詮釋貝多芬經典的鋼琴協奏曲？這絕對是本次音樂會必聽重點。
至於下半場，將帶來喬治亞作曲家坎切利 (Giya Kancheli) 的《默禱》。此曲創作於2007年，獻給當時60歲生日的基頓．克萊曼和80歲大壽的大提琴傳奇羅斯托波維奇。可惜的是，此曲完成不久後，羅斯托波維奇就於該年四月過世。克萊曼後來將這首曲目收錄於專輯中，由立陶宛大提琴家迪爾娃納斯克德 (Giedre Dirvanauskaite) 和烏克蘭顫音鐵琴演奏家普希卡列夫 (Andrei Pushkarev) 擔任獨奏，而原班人馬也將於本次音樂會中回歸。克萊曼在即將邁向80歲之際再次上演這首作品，想必別具意義。
而本次演出的最大亮點，絕對是克萊曼與波羅的海絃樂團的招牌曲目——《布宜諾斯艾利斯的四季》。此曲由阿根廷「新探戈之父」皮亞佐拉 (Astor Piazzolla) 創作，並由俄國作曲家德斯亞尼科夫 (Leonid Desyatnikov) 參考韋瓦第《四季》改編給小提琴和絃樂團，同時將《四季》的巴洛克元素融入其中，可說是結合當代與傳統的典範。此曲曾收錄在2000年的「八季」專輯，是波羅的海絃樂團創團後的首張成名之作，也是許多樂迷心目中的經典。本次現場演出全曲，絕對是不能錯過的珍貴體驗！
基頓．克萊曼與波羅的海絃樂團將於10月25日19:30在國家音樂廳演出。演前30分鐘，資深古典音樂媒體人邢子青將於音樂廳大廳舉辦導聆講座，誠摯地邀請廣大樂迷蒞臨欣賞！節目資訊詳見官網。
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為了藝術永不妥協 創絃樂團只為走自己的路
才華橫溢的小提琴大師基頓．克萊曼出生於拉脫維亞，在年輕時就一舉拿下伊麗莎白女王小提琴大賽、帕格尼尼國際小提琴大賽、柴可夫斯基國際音樂大賽等多項大獎。指揮大師卡拉揚稱讚他是「同輩中最傑出的小提琴家」，而他也以毫不妥協的藝術哲學，建立起全球性的名聲，成為他那一代最具原創性和引人注目的藝術家之一。
除了出神入化的演奏、詮釋樂曲的驚人想像力與表現力，克萊曼也積極地向大眾推廣當代東歐、北歐和南美洲作曲家的創作。而在演奏這些非主流作曲家的作品時，他總是能兼顧尊重傳統，同時展現原創性及新鮮感。其卓越的表現能力，讓他獲得全球樂迷的肯定，也讓許多當代作曲家願意為他量身打造新作。
1997年，克萊曼邀請一眾來自愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛，年輕且充滿熱情的音樂家，成立了波羅的海絃樂團 (Kremerata Baltica) ，以落實其創新且不媚俗的藝術理念。此後該團被認為是歐洲最具指標性的絃樂團之一，尤其以充滿新意的音樂會曲目安排著稱。本次來臺，基頓．克萊曼與波羅的海絃樂團將貫徹其精神，以經典曲目和當代創作穿插呈現，為樂迷獻上絕無僅有的聲響體驗。
經典與當代相交融 用曲目呼應大師傳奇人生
本次演出上半場，拉脫維亞鋼琴家歐索金斯將與波羅的海絃樂團攜手演出貝多芬「G大調第四號鋼琴協奏曲」。歐索金斯在19歲參加國際蕭邦鋼琴大賽，隨即引起樂壇關注，迅速成為觀眾最愛的鋼琴家之一。評論家稱他的演奏具有「革命性」和「非凡」的特質，他也因此成為波羅的海絃樂團創團以來，第一位常駐樂團的客席藝術家。他們將如何詮釋貝多芬經典的鋼琴協奏曲？這絕對是本次音樂會必聽重點。
至於下半場，將帶來喬治亞作曲家坎切利 (Giya Kancheli) 的《默禱》。此曲創作於2007年，獻給當時60歲生日的基頓．克萊曼和80歲大壽的大提琴傳奇羅斯托波維奇。可惜的是，此曲完成不久後，羅斯托波維奇就於該年四月過世。克萊曼後來將這首曲目收錄於專輯中，由立陶宛大提琴家迪爾娃納斯克德 (Giedre Dirvanauskaite) 和烏克蘭顫音鐵琴演奏家普希卡列夫 (Andrei Pushkarev) 擔任獨奏，而原班人馬也將於本次音樂會中回歸。克萊曼在即將邁向80歲之際再次上演這首作品，想必別具意義。
而本次演出的最大亮點，絕對是克萊曼與波羅的海絃樂團的招牌曲目——《布宜諾斯艾利斯的四季》。此曲由阿根廷「新探戈之父」皮亞佐拉 (Astor Piazzolla) 創作，並由俄國作曲家德斯亞尼科夫 (Leonid Desyatnikov) 參考韋瓦第《四季》改編給小提琴和絃樂團，同時將《四季》的巴洛克元素融入其中，可說是結合當代與傳統的典範。此曲曾收錄在2000年的「八季」專輯，是波羅的海絃樂團創團後的首張成名之作，也是許多樂迷心目中的經典。本次現場演出全曲，絕對是不能錯過的珍貴體驗！
基頓．克萊曼與波羅的海絃樂團將於10月25日19:30在國家音樂廳演出。演前30分鐘，資深古典音樂媒體人邢子青將於音樂廳大廳舉辦導聆講座，誠摯地邀請廣大樂迷蒞臨欣賞！節目資訊詳見官網。