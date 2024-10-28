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▲高中組教師分享出國入班觀課後返國後國際教育教學轉化、推動校內外國際教育及社群的預期效益。（圖／國教署）

為培育具備國際視野與實務能力的中小學教師，教育部國教署委託國立成功大學辦理「113年選送中小學教師出國入班觀課計畫」，遴選30位教師於7月前往澳洲昆士蘭州進行為期14天的觀課與環境教育體驗活動，返臺後舉辦成果分享會，透過海外參訪教師與國內觀摩教師的經驗交流，深化國內外教育理念，進而促進教育創新發展。國教署指出，分享會採高中組、國中組及國小組3場次進行，以4大主軸：文化學習、全球公民素養、人權議題與環境永續為主題。每位參訪教師因實際入班觀課且每日均及時寫下心得，分享的具體教案規劃也獲得共鳴，會中也邀請9位評議委員提供專業回饋，讓教師們的參訪成果得以精進並傳承，進一步促進國際教育的發展。國立鹿港高中教師洪怡伶分享「窗影無聲，故事千里：窗花訴說家鄉事」課程，結合數學、美術與地理，透過對比澳洲原住民文化保存與鹿港文化消失現象，設計實地踏查活動，讓學生以剪紙藝術創作，結合數學工具，學習幾何對稱性，並以視覺藝術傳達家鄉文化。課程亮點在運用軟體進行數學輔助設計，並通過社群媒體分享，實踐文化傳承與全球公民素養；臺中市立惠文高中教師蕭碧惠「飄洋過海來和平」教案融合澳洲參訪心得與臺灣議題，結合歷史、地理、藝術跨學科知識，以多元互動的教學與評量，如：情境劇場、角色扮演、模擬聯合國會議等，引導學生以全球視角思考兩岸關係，培養和平意識與負責任的全球公民意識。臺南市西門實驗小學教師許媖華「為世界發聲：Small Podcast Big Impact! Taiwan can help!」課程則結合聯合國兒童權利公約與氣候變遷議題，透過討論讓學生理解吐瓦魯孩童在面臨氣候變遷時的援助需求，並思考臺灣如何發揮國際影響力。課程亮點在讓學生製作3D模型模擬海平面上升解決方案，並以Podcast錄製討論氣候難民、臺灣援助及公益行動，將全球議題關懷轉化為實際行動。國教署表示，此次成果分享會讓參訪教師們轉化心得為具體教案，並透過實際行動展現其全球公民素養。同時有來自全國各縣市的150名觀摩教師參與增能，共同為培育具國際視野的學生貢獻力量。