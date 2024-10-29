2024 MLB美國職棒大聯盟世界大賽，「自由人」Freddie Freeman在首戰的延長賽中，敲出史上首支再見滿貫砲，幫助道奇以6：3逆轉擊敗洋基，搶下重要的首勝。第2戰則是靠著日籍強投山本由伸的先發6局好投，完美壓制紐約洋基打線取勝，目前系列賽以2：0領先洋基。今（29）日早晨八點將進行第3戰，洋基派出Clarke Schmidt，對陣道奇昔日「少主」Walker Buehler，且左肩遭遇傷勢的日籍球星大谷翔平，也預計會出賽，《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽事預告和轉播資訊等資訊讓讀者參考。

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少主扛下G3先發　牛棚、打線影響大

Walker Buehler在本次道奇的季後賽之路，共先發2場，首場是在國聯分區系列賽G3，面對聖地牙哥教士，主投5局慘失6分，最後吞下敗投。但最近1次先發，在國聯冠軍賽G3上，交手紐約大都會，吃下4局無失分，並送出6次三振，幫助道奇搶勝，看似調整狀況不錯。

而在紐約洋基的部分，則由Clarke Schmidt擔任G3先發投手，本季因傷僅先發16場，拿下5勝5敗，但防禦率是相當優秀的2.85，寫下生涯單季最佳，季後賽2場先發，2場都投4.2局、失掉2分。相較前幾場比賽，洋基、道奇雙方的先發投手壓制力較弱，因此，牛棚、打線的發揮，可能將更大幅度影響比賽結果。

▲MLB分區系列賽正火熱開打，洋基誰將擔任G3先發備受關注，稍早答案正式出爐，條紋軍將派出右投Clarke Schmidt擔綱先發。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB世界大賽G3，紐約洋基派出右投Clarke Schmidt擔綱先發。（圖／美聯社／達志影像）

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⚾️MLB季後賽賽程：

10／29

洛杉磯道奇 VS 紐約洋基（8：08）


⚾️MLB季後賽完整賽程：

外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。

分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。

聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。

世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。

季後賽賽程表

⚾️MLB季後賽轉播與直播資訊：

電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。

線上平台：愛爾達電視Hami VideoMLBTV、DAZN。

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