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美國聯準會降息引領全球進入降息循環，正是盤點資產配置的好時機。LINE Bank提醒，長天期的定存方案，更能鎖定利率，穩收利息。LINE Bank今（29）日宣布推出加碼台幣定存專案，13個月存期的新台幣專案利率1.91%高利，現在起存、優利鎖定一路到2025年底，是最簡單又穩定的理財選擇。13個月期新台幣專案利率1.91%，實際試算，客戶若存下台幣一百萬，利息可領約$20,722元。LINE Bank強調，最新推出的專案定存，百元即可起存，存款額度最高3千萬元。透過LINE App錢包頁，或直接進入LINE Bank App皆可找到「專案定期存款」，把握時間在額滿或截止前，輕鬆鎖住穩收高利。除定存外，針對重視資金運用彈性的客戶，LINE Bank也提供一直以來廣受客戶歡迎的高利活存「口袋帳戶」，活存優利1.5%，採每日計息、每月領息，上限可達5萬元，隨時可以把錢撥入或是撥出。直接放一筆生活備用金在口袋帳戶攢高利，每月多領60幾元，有需要時可以秒動用，是生活理財聰明便利的好選擇！