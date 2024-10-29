考生注意！114學年二技統測簡章公告　共同類、護理類限擇一報考

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114學年二技統一入學測驗，將於4/27舉行，考試簡章今（29）日公告，二技統測分為共同類、護理類，考生限擇一報考，預計11/27起受理報名。技專校院入學測驗中心今日公告114學年科技校院二年制統一入學測驗簡章，二技統測將於今年11/27到12/4受理報名，預計在4/27舉行考試，符合114學年度二技各招生入學管道或學校入學招生對象者，均可報考。技專校院入學測驗中心表示，考生在報名二技統測統一入學測驗前，應先查詢所欲就讀的二技目標校系其報名資格、報考限制、成績採計方式、是否採計統一入學測驗成績及採計類別（科目）等資訊，再決定是否報考統一入學測驗。今年二技統測分為共同類、護理類，共同類考師僅須考國文、英文等2科，即可憑此成績報名採計統測國文或英文成績，或是將國文或英文成績訂為報名門檻條件的二技校系。護理類考科擇包含國文、英文、專業科目（一）、專業科目（二）等4科，考生限擇一類別報考。簡章規定二技統測各科均為選擇題型，每科均以100分為滿分，各科均不得使用計算機，二技統測考生一律冷氣試場應試，冷氣以設定攝氏26到28度為原則，若是有個別需求的考生，則須在報名時申請在非冷氣試場應試，報名期限截止後，不得以任何理由變更試場。