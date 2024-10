我是廣告 請繼續往下閱讀

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷近日舉行 「HAPPY GO 20週年感謝有你」 派對,邀請20年一路走來的特約商夥伴一同歡慶20週年慶!此外,HAPPY GO長期積極深耕公益領域,也在活動當天與十大公益夥伴相聚,齊心呼籲全台卡友將手中零碎點數捐出做公益,將愛延續到每個角落。為歡慶20週年慶,HAPPY GO持續寵愛卡友,創造更精彩、快樂的消費體驗,推出「20週年無所不在兌最大」三大活動,首先,第一重「百貨盛宴!滿額加碼抽40萬點」,HAPPY GO鼓勵卡友在週年慶期間到百貨領域消費,即日起至12月31日只要到全台遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、TheMall遠企購物中心,使用HAPPY GO App並綁定雲端發票載具,單筆消費滿千並有累點行為,就有機會抽中40萬點。第二重「點兌贏家!通路大賞抽20萬點」,HAPPY GO成立至今與超過上萬家的品牌合作,提供卡友多元化跨領域的累兌點服務,即日起至12月31日到HAPPY GO合作通路符合累點或兌點的行為,就有機會抽中20萬點;第三重「全民同樂!抽郵輪雙人行」,HAPPY GO邀請全民一同歡慶20週年慶,即日起至12月31日到HAPPY GO臉書指定貼文留言祝福HAPPY GO 20歲,就有機會抽中大人小孩都喜歡的郵輪雙人行。HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城表示:「HAPPY GO自成立以來已累積超過1,100萬名卡友,相當於全台灣每兩人就有一人就是HAPPY GO會員,因此我們特別舉辦『HAPPY GO 20週年感謝有你』活動,非常感謝每一位特約商夥伴與我們歡慶20週年,包含遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠企購物中心、遠東巨城購物中心、city'super、愛買、台北遠東香格里拉、遠創智慧、遠東商銀、遠傳電信、friDay購物、全家福、威秀、全家、星展銀行、安達人壽、車麗屋汽車百貨及聯合信用卡處理中心等夥伴與我們共襄盛舉。此外,HAPPY GO深耕公益領域不遺餘力,在活動當天同時也舉辦一年一度的公益家庭日活動,透過每年一期一會別具意義的活動與十大公益夥伴相聚,期望藉由寓教於樂的方式,提高員工對公益的認同。」而近年來全球永續意識抬頭,發展永續策略刻不容緩,HAPPY GO以數位化作為發展ESG重要助力,鼓勵卡友使用HAPPY GO App取代實體卡片,並綁定雲端發票為載具,享受方便的零接觸數位體驗;在公益領域方面HAPPY GO已深耕公益領域長達17年,每年平均募集超過三千多萬點幫助弱勢孩童,持續鼓勵卡友在消費之餘養成捐點、捐款、捐發票的習慣,一起帶動社會正向共好的力量。