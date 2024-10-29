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國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869） 長期致力淨零轉型，績效備受肯定！今（29）日由雲豹能源副總經理譚宇軒代表獲頒「台灣淨零行動聯盟」（TANZE）「綠級」淨零標章認證，未來將持續發揮企業核心專業，從企業內部乃至供應鏈，以淨零排放為目標，提供全方位創新淨零解方，透過減碳行動落實環境永續。為響應《巴黎氣候協議》（Paris Agreement）與2050淨零目標，集團積極拓展再生能源，於全台12縣市太陽能光電開發建置量超過600MW。副總經理譚宇軒表示，近年本公司轉型永續發展整合服務集團，擴大淨零及負碳技術發展，涵蓋綠電交易、風電、氫能、儲能、100%再生塑膠袋與電動單車等領域，發揮強強聯手精神，透過循環經濟強化能源產業鏈，幫助地球化碳為零，迎向永續淨零時代。雲豹能源期許為綠色模範生，集團總部承諾於今年達成RE100目標，展現ESG高度管理成效，並內化永續為日常，辦公室每日關燈一小時減少碳排放，全面使用環保杯具、推行無紙化、汰換耗電設備、更換電動車、宣導公司員工節水節電、垃圾減量資源回收等環保措施，並導入溫室氣體盤查作業，透過數據及指標進行治理優化及管理程序，落實淨零承諾計畫，實現「低碳永續家園」之企業願景。此外，本公司繼入選MSCI全球小型指數成分股後，再受臺灣指數公司肯定。雲豹能源首度納入「特選臺灣上市上櫃綠色能源報酬指數」成分股，雲豹能源雖為中小型企業，以健全的營運體質、優異的獲利表現、前瞻性的投資佈局，與國內多家大型綠能標竿企業齊名入榜，顯見本公司在綠能產業相當具投資潛力。「特選臺灣綠能報酬指數」以選入具代表性的綠色能源產業股票為指數編製目標，未來如發行指數金融商品，可供投資人參與臺灣綠能產業發展之簡易投資工具。