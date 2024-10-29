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▲JR紀言愷把女兒也帶來朝聖《大河之舞》。（圖／寬宏藝術提供）

▲傑森歐尼爾（右）與安娜梅費茲派翠克是這回《大河之舞》來台演出的首席男女舞者。（圖／寬宏藝術提供）

▲鄭怡在忙著明年民歌演唱會的空檔，來欣賞《大河之舞》。（圖／寬宏藝術提供）

▲魏蔓把欣賞《大河之舞》列為人生必要的清單之一，終於得償心願。（圖／寬宏藝術提供）

▲張心妍特別穿上16年前看《大河之舞》買的紀念衣穿出來，再度欣賞這齣踢踏舞劇。（圖／寬宏藝術提供）

愛爾蘭踢踏舞劇《大河之舞》闊別16年終於再度來台演出，鄭怡、JR紀言愷、魏蔓、李芷婷、林舒語、林芯儀等藝人都前往朝聖，而張心妍更是16年前《大河之舞》首度登台表演就曾欣賞，還特地穿上當初購買的紀念衣來重溫舊夢，直呼該節目將踢踏舞的古典與流行融合的相當突出，十分值得推薦給大家。《大河之舞》此番來台，從10月29日起至11月3日在台北表演藝術中心展開8場的表演，採用25周年紀念演出版的最高規格，製作人帕德雷克掛保證：「絕對讓台灣觀眾目瞪口呆。」舞者們華麗又整齊一致的完美演出撼動整個大劇院的場館，其中男舞者傑森歐尼爾在12年來一直都是各地《大河之舞》的首席舞者，在世界各地最負盛名的劇院演出。傑森表示：「因為是首度來台，所以特別興奮又緊張，迫不及待想讓台灣觀眾趕快看到《大河之舞》的震撼場面，那真的是一生一定要感受一次的。」被國外媒體封為「最美首席舞者」的安娜梅費茲派翠克，從4歲開始進入舞蹈界，曾贏得包括全愛爾蘭錦標賽、英國錦標賽贏和英國國家賽等多項冠軍。她不但舞姿過人，還曾因美貌獲選「2023年愛爾蘭小姐」亞軍，這次跟隨團隊一起來台演出，試過在台北搭乘捷運，笑稱很有融入台灣文化的感覺，覺得很新鮮。她的親哥哥菲谷斯費茲派翠克，這次也跟隨《大河之舞》團隊來台表演。趕忙在首場就來欣賞的台灣藝人，對於《大河之舞》多是聞名已久、終於要開開眼界，充滿期待。鄭怡將在明年參與《民歌50高峰會》演唱會演出，最近都在為表演做準備的她，特地抽空前來觀賞，並表示非常開心可以欣賞到國際級的踢踏舞劇。而剛推出新歌的李芷婷也在百忙之中前來，表示：「之前有聽過《大河之舞》非常有名，這次有幸可以親眼看到如此震撼的場面，真的非常興奮！」JR紀言愷也帶上女兒到場朝聖，他笑說女兒最近在學芭蕾舞，要帶她來見識一下國際級的舞蹈，希望能給女兒滿滿視覺上的震撼！魏蔓則稱從小到大在電視新聞上有看過這表演的畫面，今天第一次親眼欣賞，《大河之舞》一直是她人生列入必看的清單，終於能夠實現。曾演過舞台劇的張允曦，認為要在舞台演出加入舞蹈是很困難的事情，要維持心跳和穩定度等等，因而對《大河之舞》的舞者備感佩服，更是很期待他們的演出。《大河之舞》購票可以上寬宏藝術網站kham.com.tw。