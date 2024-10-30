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超ㄎㄧㄤ無厘頭殭屍三國放置手遊《三國屍心瘋》，今宣布於明（31）日正式推出萬聖節主題版本！眾多節日內容供玩家探索體驗，包括萬聖節限定系列頭像框、稱號，完成每日任務可以免費獲得大量獎勵！不給糖就搗蛋，萬聖節活動限時開啟！每日登入及完成日常任務，即可獲得“搗蛋幽靈”等道具，幫助小女巫提升搗蛋遊行距離即可領取神兵自選、金色錦囊自選等珍稀獎勵！品嘗在搗蛋遊行活動中免費獲得的糖果，還可以獲得七星燈、金鏟鏟等道具獎勵。更有限定節日聊天氣泡“糖果狂歡”和稱號“南瓜勇士”等你領取，即刻進入遊戲，跟三國殭屍們盡情狂歡，贏取豐厚獎勵吧！繼魔呂布之後，全新超強魔化輔助武將-魔左慈登場！專屬魔技【羽化登仙】，可使自身進入飛行狀態，提升免控和免傷屬性，並加快怒氣回復！必殺技【魔淵噬魂】可對大範圍敵人造成長時間的眩暈，極大削弱敵人的戰鬥力！萬聖節即將來啦，大家準備好跟三國殭屍武將出來狂歡了嗎！趕快穿上你的萬聖節裝扮，一起加入百鬼夜行的慶典隊伍吧~歡迎大家使用我們的官方萬聖節IG濾鏡，發佈在官方社群上即有機會贏得MyCard點卡、七星燈、元寶等大獎在官方社群内有超多趣味活動待你解鎖，目前二創殭屍繪畫、攻略影片征集等活動正火熱開啟中歐，參與就有機會獲得Mycard等獎勵！欲知更多情報，請持續關注《三國屍心瘋》官方Facebook和Discord，隨時獲取遊戲最新資訊和更多虛寶福利吧！連結：