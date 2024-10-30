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史上最佛的異世卡牌RPG手遊《決戰！異世大唐》，於今（30）日宣布由知名天團成員「洋蔥」擔任遊戲代言人，並釋出遊戲主題曲「大唐Send」MV先聽版與MV拍攝花絮。《決戰！異世大唐》邀請成軍邁入十五週年的本土天團成員「洋蔥」擔任本次遊戲代言人，首次釋出由洋蔥親自做詞作曲，改編知名歌曲「LOCAL」，為遊戲量身打造的遊戲主題曲「大唐Send」試聽MV宣傳影片。本次MV的拍攝，除了洋蔥挑戰出道以來首次「光頭」造型之外，另外邀請到五位美女助陣COS遊戲衍靈角色，包含「周荀/Denka」、「餓小璇」、「Min 羽晴」、「Yu Nas 納斯北鼻」以及「Chubby糖」。完整版遊戲主題曲官方將於近期正式釋出，敬請期待！除此之外，官方同步釋出主題曲「大唐Send」MV拍攝花絮，洋蔥在花絮中分享對於創作主題曲「大唐Send」的創作心得，以及對於本次接下《決戰！異世大唐》代言人為何會決定以光頭作為造型、對於遊戲看法與介紹，另外還有MV拍攝過程中的趣味片段。《決戰！異世大唐》台港澳新馬各地區參與事前預約的行者們已突破60萬人，邀請各位行者們立即前往雙商店進行預約，參與預約就可獲得玉龍三太子、毗藍婆菩薩、李白、北方多聞天王等強力衍靈角色，達到100萬預約還可獲得預約限定造型裝飾以及其他豐富虛寶道具。同時《決戰！異世大唐》預告將在11月1日釋出官方粉絲團社群專屬預約活動，參加就有機會獲得包含「黃金金龍塊」、「iPhone 16 Pro Max」、「PS5遊戲主機」等豐富好禮！《決戰！異世大唐》將於11月15日正式在台港澳新馬等地區上線，事前預約活動正在進行中，邀請玩家們立即參與預約，並隨時關注《決戰！異世大唐》官方粉絲團資訊，掌握第一手遊戲與福利資訊。