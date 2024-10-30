「我覺得做什麼都可以，但我同時對每個工作都沒有信心」，勞動部勞動力發展署中彰投分署提及實務上青年求職常碰到類似的問題。為協助青年釐清職涯方向，勞動部推動「青年職得好評計畫」，針對29歲以下且失業超過6個月的青年，提供至少3次的專業諮詢服務，諮詢時可同時搭配中彰投分署自行開發的「哈利找伯樂」職涯探索工具，進行自我探索及能力評估、加強職業認知並提升面試技巧，更能找到適性職業，完成諮詢後3個月內成功就業滿3個月，青年即可申請3萬元就業獎勵金，青年琬如即是參加該計畫而成功穩定就業。
畢業於餐飲管理科系的琬如在大學畢業後曾嘗試過餐飲相關工作，由於個性喜歡學習和挑戰，也短暫擔任過房仲助理及繪圖助理，然而過程都不如想像中美好，就在公職考試失利後，她來到中彰投分署員林就業中心尋求協助，接受推薦參加「青年職得好評計畫」，透過就業服務員3次深度職涯諮詢，並運用「哈利找伯樂」能力強項等牌卡探索、職業認知設計的引導下，琬如發現自己具有喜歡與人互動、冷靜應對事情及具備獨立作業能力等特質，經討論選擇人力資源管理作為尋職或接受專業課程訓練的首選。
就業服務員以此為基礎，為琬如篩選現有的職缺，了解工作內容、工作環境與職能需求，並加強面試能力，在今年3月順利找到適志的工作，目前在工程公司穩定就業中。琬如感謝就業服務員的臨門一推，讓她更認識自己和職業生態，新工作除可以學習到業務行政外，也有機會接觸人員調度管理、溝通及籌辦活動等工作內容，希望慢慢從基礎做起，朝向更能施展抱負的未來繼續前進，逐步實現職業理想。
中彰投分署表示，「青年職得好評計畫」提供青年完整的深度諮詢，除了協助自我評估、職業探索、訂定職涯目標及加強求職技巧外，另也提供就業前的職訓課程評估，及就業後在職進修規劃，歡迎青年多加利用台灣就業通網站了解計畫，或洽詢各就業中心。
我是廣告 請繼續往下閱讀
就業服務員以此為基礎，為琬如篩選現有的職缺，了解工作內容、工作環境與職能需求，並加強面試能力，在今年3月順利找到適志的工作，目前在工程公司穩定就業中。琬如感謝就業服務員的臨門一推，讓她更認識自己和職業生態，新工作除可以學習到業務行政外，也有機會接觸人員調度管理、溝通及籌辦活動等工作內容，希望慢慢從基礎做起，朝向更能施展抱負的未來繼續前進，逐步實現職業理想。
中彰投分署表示，「青年職得好評計畫」提供青年完整的深度諮詢，除了協助自我評估、職業探索、訂定職涯目標及加強求職技巧外，另也提供就業前的職訓課程評估，及就業後在職進修規劃，歡迎青年多加利用台灣就業通網站了解計畫，或洽詢各就業中心。