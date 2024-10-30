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▲沙崙科學城已完成人車流監測分析的驗證工作及綠能運具測試驗證和智慧接駁服務的規劃。（圖／辦公室提供）

沙崙智慧綠能科學城係政府五加二創新產業中，為南部重大的政策推動計畫。臺南市政府也在經濟部能源署的支持下，成立「沙崙智慧綠能科學城辦公室」，協助整合科學城內的各項技術，發展智慧綠能的示範應用。其中由臺南市政府經濟發展局與沙崙智慧綠能科學城辦公室主導，與台灣伊藤忠，智邦、工研院、成大等單位合作，在智慧城市應用上，已有階段性成果。首先在智慧環境成果方面，沙崙科學城持續推動智慧共趕建置及設備優化，結合邊緣運算系統與AI辨識，改善在地治安與交通，相關成果也助推沙崙科學城逐步朝向智慧永續的城市邁進並成為重要的示範場域。在智慧交通的應用中，沙崙科學城已完成人車流監測分析的驗證工作及綠能運具測試驗證和智慧接駁服務的規劃。未來乘客可以通過智慧手機應用程式或電話就可以預約乘車。試營運期時間：2024/10/31~2024/12/31平日 09:30-13:30正式營運時間：2025/01/01-2025/10/30 平日 09:30-17:30營運期間固定站點免費搭乘，但無固定路線(依叫車者排程)，採預約叫車形式，目前提供APP與電話兩種管道叫車 :叫車APP : 曉途 Shotl APP叫車電話 : 06-331-9555#1在智慧能源的部分，除了整合既有智慧能源管理系統，還有一亮點即智慧共桿結合移動式太陽光儲設備之驗證示範，透過綠能驅動智慧共桿上的設備裝置運作，這些智慧能源的成果展示了沙崙科學城在推動永續智慧城市方面的努力和成就。沙崙科學城除扮演牽引未來南部數位轉型、淨零永續發展之重要地位外，更致力於成為台灣技術創新驅動產業發展的南部重要基地。（經濟部能源署 臺南市政府經發局廣告）