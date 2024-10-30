2024臺北市極限運動大賽在WAYPOINT南港極限場熱血開賽，今年吸引來自香港、美國、巴西、日本、泰國及臺灣等六個國家，共150位極限運動好手參賽，比賽首日各地好手拿出看家本領全力以赴，角逐冠軍榮耀，經過連續兩日的激烈競爭後完美落幕。
首日激戰中，兒童組選手的表現令人驚艷，極限單車兒童組由常勝軍黃宥霖勇奪第一名，滑板兒童組由莊皓琳奪得頭籌，極限直排輪則由陳羿翔榮獲桂冠，兒童組亮眼的表現彰顯臺灣極限運動未來的潛力，以及極限運動向下穩扎的實力。
而滑板新人組中，裘勝晰展現出穩定的技巧與亮眼的動作，最終奪得冠軍。極限單車新人組則由楊子融成功摘下桂冠，他在場上的自信與表現令人印象深刻。直排輪新人組的比賽同樣精彩，林品蓁以絲毫不輸給老手的表現，勇奪冠軍。
強度最高的選手組賽事，在經過連續兩日的激烈比拚中，極限單車項目由來自泰國的RUNGRUEANG PHAMEE以優異的成績奪得冠軍，直排輪則由吳紘毅奪得冠軍榮耀，而在競爭相當激烈的滑板組別中，最後由藍元稚勇奪冠軍頭銜，今年各地好手皆展現了出色高超實力，讓本屆賽事精彩畫面不斷；賽事頒獎典禮臺北市政府體育局呂生源專門委員蒞臨為獲獎選手頒獎，並表示臺北市每年舉辦極限運動大賽，讓極限運動愛好者齊聚一堂，將一年訓練成果展示與選手間切磋交流，期待有天我國好手能在奧運殿堂大放異彩。
本屆賽事不僅讓選手們展現了高超的技術，更體現了臺灣極限運動發展的成果。鼓勵更多人親身參與這項充滿挑戰與樂趣的運動，攜手體驗極限運動帶來的無限可能。
威整合運動執行長Jovi表示：「臺北市政府體育局致力於營造更友善的極限運動環境，並持續推動極限運動的發展，而極限運動推廣對我們來講是新的課題，但我們勇於接受挑戰，以推廣運動作為我們的首要目標，未來，透過WAYPOINT南港極限場，期盼吸引更多民眾加入極限運動的行列，進一步提供培育極限運動人才的平台和機會。」
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而滑板新人組中，裘勝晰展現出穩定的技巧與亮眼的動作，最終奪得冠軍。極限單車新人組則由楊子融成功摘下桂冠，他在場上的自信與表現令人印象深刻。直排輪新人組的比賽同樣精彩，林品蓁以絲毫不輸給老手的表現，勇奪冠軍。
強度最高的選手組賽事，在經過連續兩日的激烈比拚中，極限單車項目由來自泰國的RUNGRUEANG PHAMEE以優異的成績奪得冠軍，直排輪則由吳紘毅奪得冠軍榮耀，而在競爭相當激烈的滑板組別中，最後由藍元稚勇奪冠軍頭銜，今年各地好手皆展現了出色高超實力，讓本屆賽事精彩畫面不斷；賽事頒獎典禮臺北市政府體育局呂生源專門委員蒞臨為獲獎選手頒獎，並表示臺北市每年舉辦極限運動大賽，讓極限運動愛好者齊聚一堂，將一年訓練成果展示與選手間切磋交流，期待有天我國好手能在奧運殿堂大放異彩。
本屆賽事不僅讓選手們展現了高超的技術，更體現了臺灣極限運動發展的成果。鼓勵更多人親身參與這項充滿挑戰與樂趣的運動，攜手體驗極限運動帶來的無限可能。
威整合運動執行長Jovi表示：「臺北市政府體育局致力於營造更友善的極限運動環境，並持續推動極限運動的發展，而極限運動推廣對我們來講是新的課題，但我們勇於接受挑戰，以推廣運動作為我們的首要目標，未來，透過WAYPOINT南港極限場，期盼吸引更多民眾加入極限運動的行列，進一步提供培育極限運動人才的平台和機會。」