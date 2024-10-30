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▲2024 臺北市極限運動大賽 直排輪第三名-吳怡慶。(圖/WAYPOINT提供)

2024臺北市極限運動大賽在WAYPOINT南港極限場熱血開賽，首日激戰中，兒童組選手的表現令人驚艷，極限單車兒童組由常勝軍黃宥霖勇奪第一名，滑板兒童組由莊皓琳奪得頭籌，極限直排輪則由陳羿翔榮獲桂冠，兒童組亮眼的表現彰顯臺灣極限運動未來的潛力，以及極限運動向下穩扎的實力。而滑板新人組中，裘勝晰展現出穩定的技巧與亮眼的動作，最終奪得冠軍。強度最高的選手組賽事，在經過連續兩日的激烈比拚中，極限單車項目由來自泰國的RUNGRUEANG PHAMEE以優異的成績奪得冠軍，直排輪則由吳紘毅奪得冠軍榮耀，而在競爭相當激烈的滑板組別中，最後由藍元稚勇奪冠軍頭銜，今年各地好手皆展現了出色高超實力，讓本屆賽事精彩畫面不斷；本屆賽事不僅讓選手們展現了高超的技術，更體現了臺灣極限運動發展的成果。鼓勵更多人親身參與這項充滿挑戰與樂趣的運動，攜手體驗極限運動帶來的無限可能。威整合運動執行長Jovi表示：