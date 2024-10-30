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▲今（30）晚6時，康芮颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方約360公里處，以每小時20轉23公里速度向西北前進。（圖／氣象署提供）

▲網友分享美廉社泡麵、牛奶貨架都是滿的，超好買。（圖／翻攝Threads）

▲網友分享美廉社蔬菜也還有貨。（圖／翻攝Threads）

▲美廉社都開在巷弄間，租金相對便宜，因此商品價格比其他超商還低。（圖／記者徐銘穗攝）

康芮颱風（國際命名：KONG-REY）逼近中，至今（30）晚6時，颱風的風暴風圈半徑已達320公里，成為1996年賀伯颱風以來的「最胖」登陸颱風。不少人下班趕往全聯搶買蔬菜、泡麵等食物防颱，但有網友發現另家連鎖超市「美廉社」，不同全聯貨架總在颱風天被掃光，泡麵、雞蛋、甚至蔬菜都是滿的，笑說：「颱風天不要再去全聯了！」根據氣象署晚間6時15分發布的海上陸上颱風警報資料顯示，颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方約360公里處，以每小時20轉23公里速度向西北前進，近中心最大風速每秒53公尺（約時速191公里），相當16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺（約時速234公里），相當17級風以上。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，康芮颱風是1996年賀伯颱風以來，最胖的登陸颱風，目前各國預報已趨於一致，預測康芮明（31）下午3點左右會在「台東市-長濱」一帶，後（11/1）天凌晨時段在「台中-雲林」一帶出海。今下班後，全聯已湧現不少搶菜人潮，部分蔬菜、泡麵貨架已被搬空。有網友在Threads發文，貼出數張美廉社商品貨架照，只見冷藏櫃裡牛奶滿滿的、蔬菜也有七分滿，泡麵、罐頭貨架也都是滿滿的，寫道「颱風不要再去全聯了，屏東大學對面美廉社根本超頂，麵包、雞蛋、牛奶、泡麵、甚至蔬菜，全部超滿，都沒人買」。貼文引發討論，不少網友附和說「美廉社真的超頂，水也便宜」、「超頂 隨便買個兩個綠茶都有打折」，也有人擔心「你公開這個秘密，我就買不到了」。有網友不解問「是不是因為美廉社比較貴，才沒有人？」但內行網友回覆「美廉社通常會比較便宜些，通常會便宜個幾塊錢」、「一定要辦會員」、「美廉社比全聯便宜很多，只是全聯廣告打比較多罷了」，但也有人認為美廉社比較貴。