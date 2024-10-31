康芮颱風（國際命名：KONG-REY）強颱來襲，預估今（31）日下午從台東一帶登陸，全台一整天強風豪雨有感。停班停課颱風假沒外送，不少餐飲業者也調整部分門市營業時間，近期宣布北上展店討論度超高的高雄「八曜和茶」，昨天凌晨直接霸氣宣布「全台門市配合政府暫停服務一天」！而得正、可不可熟成紅茶、大苑子、CoCo都可皆有營業時間異動。
強颱康芮來勢洶洶，目前正加速靠近台灣花東附近一帶，預計中午撞陸正面對決「護國神山」。颱風假全台停班停課，包括Uber Eats、foodpanda兩大外送平台都「暫停服務」；麥當勞、必勝客等速食餐廳調整營業時間；全台威秀影城停業等8大電影院營業異動；星巴克還取消一年一度「2024金星專屬耶誕派對」確定不延期。
近期宣布北上展店討論度超高的高雄「八曜和茶」，昨天凌晨發出「10/31(四)颱風門市營業公告」，直接霸氣宣布因康芮颱風來襲，「全台門市配合政府暫停服務一天」！而得正也表示「10/31(四)部分門市營業調整」、可不可熟成紅茶「10/31(四) 部分門市店休一日」、大苑子「全台門市營業狀況以各門市公告為主」、CoCo都可「颱風天請留意一下門市有沒有營業」，建議民眾出發前請先致電詢問，並留意自身安全。
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近期宣布北上展店討論度超高的高雄「八曜和茶」，昨天凌晨發出「10/31(四)颱風門市營業公告」，直接霸氣宣布因康芮颱風來襲，「全台門市配合政府暫停服務一天」！而得正也表示「10/31(四)部分門市營業調整」、可不可熟成紅茶「10/31(四) 部分門市店休一日」、大苑子「全台門市營業狀況以各門市公告為主」、CoCo都可「颱風天請留意一下門市有沒有營業」，建議民眾出發前請先致電詢問，並留意自身安全。
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