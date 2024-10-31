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▲氣象署提醒，全台各區都要留意強風豪雨。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風預計今午後會從花東交界處登入，蘭嶼測出17級強風。（圖／氣象署提供）

康芮颱風（國際命名KONG-REY）目前颱風中心位置在臺東的東南東方約 70 公里處，氣象署預估今下午颱風中心會從花東交界處登陸，目前以台東登陸的機會最高，朱美霖預報員指出，登陸後受到台灣地形影響，強颱有可能會減弱為中颱，預計今晚到明晨全台都會受到影響，最快今晚就會出海。康芮颱風目前維持中心最大風速51公尺，預計今中午過後就會從花東交接處登陸，目前登陸地點，推測以台東機會最高，颱風暴風半徑維持320公里，移動速度相當快，會以強颱之姿登陸，颱風登陸後受到地形影響會逐漸減弱，蘭嶼、綠島目前已經可以感受到強風大雨，台灣今整天風雨會相當大，其中蘭嶼測得平均風速17級風以上，但目前觀測站因電力不穩定暫時關閉無法繼續取得數據，雨量也相當驚人，在宜蘭縣鴛鴦湖已經達1022.5毫米。氣象署提醒今整天到明清晨影響最為劇烈，東半部要留意豪雨以上等級，今晚中南部會開始出現短延時強降雨的情況發生，不只雨大風也大，要留意14級強風，沿海離島會有11級以上強風，內陸也會有9~10級風出現。巨浪部分普遍浪高會有5~6米，東南部會有7~10米，近颱則有12米。31日11時的中心位置在北緯 22.4 度，東經 121.7 度，即在臺東的東南東方約 70 公里之處。預測1日11時的中心位置在北緯 26.4 度，東經 120.3 度，即在馬祖的東北方約 50 公里之處。近中心最大風速每秒 51 公尺，相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 63 公尺，相當於 17 級風以上較大陣風，蘭嶼、綠島17級以上，東吉島13級，花蓮、成功12級，新屋、臺東、彭佳嶼11級，後龍、臺南、宜蘭、大武、澎湖10級。今(31)日臺東地區及澎湖亦將有14級以上強陣風，新北至高雄及花蓮地區、宜蘭及屏東沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有11級以上強陣風，基隆、臺北、南投、嘉義市、金門亦有9至10級強陣風意。29日0時至31日11時出現較大雨量如下：宜蘭縣鴛鴦湖1022.5毫米，臺中市審馬陣608毫米，臺北市擎天崗592.5毫米，花蓮縣赤柯山435毫米，新竹縣白石420.5毫米，新北市水利署火燒寮370毫米，臺東縣樟原297毫米，基隆市國一S006K228毫米。目前颱風暴風七級風半徑為320公里，十級風平均暴風半徑150公里颱風中心預計會在今（31）午後從花蓮以南登陸。臺灣各地區及澎湖、金門、馬祖應嚴加戒備，並防強風豪雨。最快今晚颱風中心出海到台灣海峽。🟡康芮颱風／分區重點❗蘭嶼、綠島：受到颱風強風影響，風強雨大。❗花蓮、台東：颱風即將來襲，會有連續豪大雨。❗宜蘭：風雨強勁，山區會有超大豪雨出現。❗北部：環流東海，間歇強風雨勢。❗中南、澎湖：沿海風大，會有強陣風，晚上開始雨勢會開始增加。❗馬祖：外圍環流影響，讓風勢增強且有間歇雨發生。