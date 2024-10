我是廣告 請繼續往下閱讀

世界12強棒球錦標賽B組預賽於11月13日至11月18日盛大開賽,將由中華隊、日本、韓國、古巴、澳洲與多明尼加共6支國家代表隊勁旅爭取2名晉級資格。精彩刺激的賽事與熱血激昂的歌曲進行搭配,讓現場球迷朋友應援氛圍更加沸騰,2024世界12強棒球錦標賽以「就一起」做為賽事主題曲,將用經典台式應援為中華隊加油,就一起前進東京巨蛋的超級循環賽,搶先推出讓球迷朋友感受熱血旋律。歷屆國際賽事更是有許多膾炙人口的經典歌曲,2001年世界盃的「再出發」、2013年世界棒球經典賽的「因你而在」、2014年21U世界盃的「我們的主場」、2015年世界12強棒球錦標賽的「搖勒搖勒」、2019年世界12強棒球錦標賽的「鬥陣」、2023年世界棒球經典賽的「世界都看見」,在棒球國際賽中的每個時期,都留下一首餘音繞樑的歌曲,讓「就一起」在2024年與球迷朋友一起創造美好的回憶。「就一起」與知名網紅蔡阿嘎合作,邀請到創作歌手鄧福如進行歌曲創作,歌詞以球迷朋友的留言作為參考發想,將臺灣球迷對中華隊的熱愛與期待譜寫成一首熱血沸騰的主題曲,身為樂團七月半主唱的蔡阿嘎,將在11月18日中華隊對戰古巴的賽事中,與七月半進行賽前演出,現場呈現「就一起」賽事主題曲,就一起為世界12強棒球錦標賽應援。拿出你無所畏懼的翅膀熱情地應援 在我的主場就一起 走吧 對得起夢想Go go go go go go 水氣!Go go go go go go 來去槓球啦!惦在繁華世界 打拼每一天 若行困難的路 作伙卡有伴人生親像野球 堅持到最後 槓一支紅不讓最水氣的是 台灣的夢拿出我們無所畏懼的心臟熱情地應援 在我的主場就一起 加油 就一起 加油就一起 勇敢~去揮棒!中華隊加油!