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近期於電視、各大平台均可看到的《RO仙境傳說：重生》廣告，是由代言人王淨主演、金鐘入圍最佳導演奚岳隆執導，在這支廣告以「回憶與陪伴」為主題的影片中，王淨演繹一名從小與RO遊戲相伴成長的角色，雖然年紀漸長、身份已轉換，但心中永存的依然是當初和許多同伴一起冒險的歡笑與淚水。透過王淨精綻的演出，同時也傳遞出RO品牌在玩家心中，一直如朋友般守候的溫暖情感。對於接下如此重磅IP廣告的奚岳隆導演表示，RO承載了一代人的回憶，也即將承接新一代人的未來，因此廣告想呈現的不只是遊戲的玩法，而是希望可以打造一個充滿溫馨的故事。讓每個觀眾可以感受到遊戲與玩家之間的情感羈絆，同時也希望RO玩家可以在影片中看到那個曾經的自己。讓已模糊的回憶越來越鮮明，進而引起共鳴，這就是我們想要獻給玩家的一個特別禮物。身為代言人，並得知Gravity Game Vision還特別為自己，在最熱鬧的主城普隆德拉中，製作NPC淨寶，王淨除了感到驚奇之外，也很感謝遊戲官方的厚愛，讓自己在遊戲當中，可以陪伴玩家每一天，並預告未來將會有更多和《RO仙境傳說：重生》的合作，期待與玩家們見面的時刻。自《RO仙境傳說：重生》遊戲資訊曝光後，許多老玩家熱情呼喊希望可以和《RO仙境傳說Online》進行跨越時空聯動結合，對此Gravity Game Vision給出正面且肯定的回應，當《RO仙境傳說：重生》正式開服時，亦將同步啟動與《RO仙境傳說Online》聯動活動，並將提供喵喵扭蛋幸運幣、淬煉之火自選箱、寵物封印球、水晶…等超優渥獎品要送給各位玩家喔！另外，隨著《RO仙境傳說：重生》正式上線，許多經典元素也出現在台港澳的大街小巷，歡迎玩家趕緊捕獲野生RO，並拍照打卡，便有機會帶走可愛的奶黃包座騎。想知道更多社群活動及參加辦法，請持續鎖定《RO仙境傳說：重生》官方粉專及各社群平台，避免錯失限量好禮。